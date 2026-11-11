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        Haberler Bilgi Altın piyasasında son durum: 11 Kasım 2026 altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

        Altın piyasasında son durum: 11 Kasım 2026 altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

        11 Kasım 2026 canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış satış fiyatları yakından takip edilirken altın piyasasında son durum araştırılıyor. İşte, 11 Kasım altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 07:05 Güncelleme:
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        1

        11 Kasım Çarşamba günü altın piyasasında yeni işlem gününün başlamasıyla birlikte fiyatlar da güncelleniyor. Küresel piyasalarda ons altının seyrinin yanı sıra döviz kurundaki değişimler, yurt içinde gram altın fiyatına yansıyor. Altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatlerinde güncel fiyatları takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 11 Kasım canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

        11 Kasım 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında sabah saatlerinde sınırlı yükseliş görülüyor. Gram altın yüzde 0,09 artışla 6.516 TL seviyesinde işlem görürken ons altın da yüzde 0,10 yükselişle 4.035 dolar seviyesine çıktı. Uluslararası piyasalarda ons altının önceki işlem gününü yaklaşık yüzde 2,67 kayıpla tamamlamasının ardından yeni günde sınırlı toparlanma yaşandı. Böylece altın fiyatları, önceki günkü düşüşün ardından 11 Kasım sabahında yukarı yönlü hareket etti.

        3

        GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Gram altın fiyatı 11 Kasım Çarşamba günü alış ve satış rakamlarıyla takip ediliyor. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 545,68 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim ise yüzde 0,39 artış olarak kaydediliyor.

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.﻿

        4

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Düğün, takı ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek altının güncel fiyatı da araştırılıyor. 11 Kasım 2026 tarihinde çeyrek altın 10 bin 596 TL alış, 10 bin 676 TL satış fiyatından işlem görüyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

        5

        ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Uluslararası piyasalarda altının yönünü gösteren ons altın fiyatı da yurt içindeki altın piyasası açısından önem taşıyor. 11 Kasım 2026 sabahı ons altın 4.037 dolar seviyesinde bulunuyor.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

        6

        Yarım altın alış: 21.219 TL

        Yarım altın satış: 21.379 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN.

        7

        Tam altın alış: 42.317 TL

        Tam altın satış: 42.617 TL

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

        8

        Cumhuriyet altını alış: 43.436 TL

        Cumhuriyet altını satış: 43.786 TL

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