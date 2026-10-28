Altında toparlanma sinyali! 28 Ekim 2026 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar?

28 Ekim 2026 güncel altın fiyatları, birikimini altınla değerlendirmek veya altın alım satımı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel piyasa verilerinde gram altın 6.500 TL bandında, ons altın ise 4.050 dolar civarında işlem görüyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarda toparlanma çabası görülürken, küresel piyasalardaki gelişmeler altının yönü açısından önem taşıyor. Peki, altın yükseldi mi, düştü mü ve altın alınır mı? İşte, 28 Ekim 2026 Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı alış-satış rakamları…