Altında toparlanma sinyali! 28 Ekim 2026 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altındaki son hareketler takip edilirken, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasadaki düşüş baskısı dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatlarında son durum…
28 Ekim 2026 güncel altın fiyatları, birikimini altınla değerlendirmek veya altın alım satımı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel piyasa verilerinde gram altın 6.500 TL bandında, ons altın ise 4.050 dolar civarında işlem görüyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarda toparlanma çabası görülürken, küresel piyasalardaki gelişmeler altının yönü açısından önem taşıyor. Peki, altın yükseldi mi, düştü mü ve altın alınır mı? İşte, 28 Ekim 2026 Tam, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı alış-satış rakamları…
ALTIN YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
Geçen haftaki sert düşüşün ardından altın fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor. 28 Ekim sabahı gram altın 6.500 TL, ons altın ise 4.000 doların üzerinde işlem görüyor. Fiyatların yönünde ons altın ve dolar/TL kurundaki değişim belirleyici oluyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? FED KARARI NE OLACAK?
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, doların seyri ve tahvil getirileri altın fiyatlarını etkiliyor. Fed'in faiz kararı ve vereceği mesajlar, ons altının yönü açısından yakından takip ediliyor.
GRAM ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?
Gram altının yükselişinde ons altındaki hareket ve dolar/TL kuru etkili oluyor. Küresel altın talebinin artması fiyatları destekleyebilirken güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.
ALTIN ALINIR MI?
Altın almayı veya birikimini bozdurmayı düşünenlerin güncel alış ve satış fiyatlarını karşılaştırması gerekiyor. Kısa vadeli fiyat hareketleri kesin olarak öngörülemediği için yatırım kararında bütçe ve yatırım süresi de dikkate alınmalı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.475,20
Satış: 6.476,04
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.074,53
Satış: 4.075,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.281,59
Satış: 10.508,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.441,61
Satış: 42.223,24
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.610,29
Satış: 21.130,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.349,79
Satış: 42.131,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.896,11
Satış: 43.978,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90