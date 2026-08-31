Amedspor-Trabzonspor maçı izle bilgisi: Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Amedspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Trabzonspor, deplasmanda üç puan alarak ligdeki yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Amedspor ise güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Amedspor-Trabzonspor maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takımın da hedefi üç puan olacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Amedspor-Trabzonspor maçının yayın bilgileri ve merak edilen detayları...
AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amedspor-Trabzonspor maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor-Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İZLE BİLGİSİ
Amedspor-Trabzonspor maçını izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Mücadeleyi bein Sports'a üye olarak izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi Aral, Onuachu