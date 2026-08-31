Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takımın da hedefi üç puan olacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Amedspor-Trabzonspor maçının yayın bilgileri ve merak edilen detayları...