ANAOKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Anasınıfı Eylül'ün kaçında açılıyor? Anaokuluna uyum haftası hangi gün başlayacak?
MEB'in 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini açıklamasıyla birlikte okul öncesi eğitim sürecine ilişkin tarihler de netlik kazandı. Yeni dönemde anaokulu ve anasınıfına başlayacak minik öğrenciler ile veliler, okulların açılış tarihini, uyum haftası uygulamasının yapılıp yapılmayacağını ve ders başlangıç takvimini merak ediyor. Peki, 2026-2027 eğitim yılında anaokulları ne zaman açılacak, anasınıfı öğrencileri hangi tarihte okula başlayacak? İşte okul öncesi eğitim için belirlenen tarihler ve MEB takvimi...
Anaokulu ve anasınıfına ilk kez adım atacak öğrenciler ile velileri, okulların açılış gününü, uyum haftası uygulamasının tarihlerini ve ders başlangıç sürecini araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte okul öncesi eğitimde yeni dönemin başlayacağı tarih de belli oldu. İşte anaokulu ve anasınıflarının açılış tarihleri ile MEB’in belirlediği eğitim takvimi...
ANAOKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB’in her yıl uyguladığı okul öncesi uyum eğitimi programı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de gerçekleştirilecek. Anaokulu ve anasınıfına yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan oryantasyon süreci, tüm okullarda aynı tarihlerde uygulanarak miniklerin okul ortamına alışmasına yardımcı olacak.
Uyum haftasının tamamlanmasının ardından okul öncesi öğrenciler, diğer eğitim kademeleriyle birlikte normal ders programına geçecek. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında anaokulu ve anasınıfı öğrencileri için ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.
ANAOKULLARI UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Minik öğrencilerin yeni okul ortamına daha kolay adapte olabilmesi amacıyla uygulanan uyum eğitimi programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da ders başlangıcından önce gerçekleştirilecek.
Anaokulu ve anasınıfı öğrencilerine yönelik oryantasyon haftası, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler bu süreçte okul düzenini, öğretmenlerini ve yeni eğitim ortamını tanıma fırsatı bulacak.