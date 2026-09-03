ANAOKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Anasınıfı Eylül'ün kaçında açılıyor? Anaokuluna uyum haftası hangi gün başlayacak?

Anaokulu ve anasınıfına ilk kez adım atacak öğrenciler ile velileri, okulların açılış gününü, uyum haftası uygulamasının tarihlerini ve ders başlangıç sürecini araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte okul öncesi eğitimde yeni dönemin başlayacağı tarih de belli oldu. İşte anaokulu ve anasınıflarının açılış tarihleri ile MEB’in belirlediği eğitim takvimi...