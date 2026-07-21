ANESTEZİ BÖLÜMÜ YENİ TABAN PUANLARI 2026: Üniversitelere göre Anestezi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar güncel liste

ÖSYM’nin YKS 2026 sonuçlarını açıklamasıyla birlikte adaylar için üniversite tercih hazırlıkları hız kazandı. Puan ve başarı sıralamalarını görüntüleyen öğrenciler, doğru tercih listesi oluşturabilmek amacıyla programların önceki yıllara ait yerleştirme verilerini araştırmaya başladı. Sağlık sektöründe çalışma imkânı sunması nedeniyle öne çıkan iki yıllık Anestezi programı da en çok incelenen bölümler arasında yer alıyor. Peki, Anestezi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Geçen yıl üniversitelerin Anestezi bölümleri hangi puan ve sıralama aralıklarından öğrenci kabul etti? İşte adayların tercih sürecinde değerlendirebileceği ayrıntılar…