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        Haberler Bilgi Gündem ANESTEZİ BÖLÜMÜ YENİ TABAN PUANLARI 2026: Üniversitelere göre Anestezi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar güncel liste

        ANESTEZİ BÖLÜMÜ YENİ TABAN PUANLARI 2026: Üniversitelere göre Anestezi taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar güncel liste

        YKS 2026 sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde tercih maratonu yer almaya başladı. Sınav puanlarını ve sıralamalarını öğrenen öğrenciler, kendilerine uygun bir tercih listesi hazırlayabilmek için bölümlerin geçmiş yıllara ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını inceliyor. Sağlık alanında yoğun talep gören ön lisans programlarından Anestezi de adayların en fazla araştırdığı bölümler arasında bulunuyor. Peki, 2026 Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu? Anestezi programı üniversitelere göre geçen yıl kaç puan ve hangi sıralamayla öğrenci aldı? İşte tercih sürecinde adaylara yol gösterecek güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        ÖSYM’nin YKS 2026 sonuçlarını açıklamasıyla birlikte adaylar için üniversite tercih hazırlıkları hız kazandı. Puan ve başarı sıralamalarını görüntüleyen öğrenciler, doğru tercih listesi oluşturabilmek amacıyla programların önceki yıllara ait yerleştirme verilerini araştırmaya başladı. Sağlık sektöründe çalışma imkânı sunması nedeniyle öne çıkan iki yıllık Anestezi programı da en çok incelenen bölümler arasında yer alıyor. Peki, Anestezi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Geçen yıl üniversitelerin Anestezi bölümleri hangi puan ve sıralama aralıklarından öğrenci kabul etti? İşte adayların tercih sürecinde değerlendirebileceği ayrıntılar…

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        ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026 BELLİ OLDU MU?

        Anestezi bölümünün 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin nihai veriler henüz açıklanmadı.

        Güncel yerleştirme bilgileri, YKS tercih döneminin sona ermesi ve ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından kesinlik kazanacak.

        Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin Anestezi programlarında oluşan taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanların doluluk durumu da belli olacak. Tercih hazırlığı yapan adaylar ise güncel veriler yayımlanana kadar geçen yılın yerleştirme sonuçlarını dikkate alarak listelerine yön verebilecek.

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        ANESTEZİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAYISAL TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖSYM 2026 YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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