AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2026-2027 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, hangi ayda? AÖF vize-final takvimi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte sınav takvimi gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. 2026-2027 akademik yılında yapılacak güz dönemi sınavlarının tarihleri, ders çalışma planı yapmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle ara sınav ve dönem sonu sınavlarının hangi günlerde gerçekleştirileceği araştırılırken, AÖF tarafından açıklanan takvim yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 AÖF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihleri...