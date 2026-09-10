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        Haberler Bilgi AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2026-2027 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, hangi ayda? AÖF vize-final takvimi...

        AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ: 2026-2027 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, hangi ayda? AÖF vize-final takvimi...

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, 2026-2027 akademik yılı sınav takvimini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte özellikle güz dönemi vize ve final sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. AÖF öğrencileri, sınav günlerini planlamak için üniversitenin açıkladığı takvime odaklandı. Peki, 2026-2027 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Vize ve final tarihleri belli oldu mu? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte sınav takvimi gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. 2026-2027 akademik yılında yapılacak güz dönemi sınavlarının tarihleri, ders çalışma planı yapmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle ara sınav ve dönem sonu sınavlarının hangi günlerde gerçekleştirileceği araştırılırken, AÖF tarafından açıklanan takvim yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 AÖF güz dönemi vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sınav tarihleri...

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        AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 Güz Dönemi Ara Sınavları, 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları, 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.

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        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF Kayıt Yenileme / Ders Seçimi (Ekle-Sil) İşlemleri 5 Ekim - 19 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        #AÖF
        #AÖF güz dönemi
        #AÖF güz dönemi sınavları
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