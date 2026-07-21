AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu devam ederken öğrencilerin gündemi sınav takvimine çevrildi. Başarısız oldukları dersleri geçmek, notlarını yükseltmek ya da mezuniyet sürecini hızlandırmak isteyen adaylar, sınavın yapılacağı tarih ile giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün gerçekleştirilecek? Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre yaz okulu sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
AÖF yaz okulu eğitimlerine devam eden öğrencilerin sınav takvimine yönelik araştırmaları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav günü akademik takvimle duyurulurken, adayların gündeminde sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri bulunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? Sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı mı? İşte sınav sürecine ilişkin güncel gelişmeler…
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.
Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.