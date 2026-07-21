AÖF yaz okulu eğitimlerine devam eden öğrencilerin sınav takvimine yönelik araştırmaları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav günü akademik takvimle duyurulurken, adayların gündeminde sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri bulunuyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? Sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı mı? İşte sınav sürecine ilişkin güncel gelişmeler…