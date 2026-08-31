AÖL ek sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı bu yıl 22-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava 2026 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB ile 2026 AÖL ek sınav sonuç tarihi…