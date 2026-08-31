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        Haberler Bilgi AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı için süreç, 22 Ağustos'ta başladı ve 31 Ağustos'ta sona erecek. 2026 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak liseden mezun olamayan öğrencilere yönelik düzenlenen sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitm Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda AÖL ek sınav sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        AÖL ek sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı bu yıl 22-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava 2026 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB ile 2026 AÖL ek sınav sonuç tarihi…

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        AÖL EK SINAVI İÇİN SON GÜN!

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

        Sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde e-Sınav yöntemiyle yapılıyor.

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        AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖL ek sınav sonuçları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek.

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        AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmi internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

        2026 AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #AÖL ek sınav sonuçları
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        #MEB
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