AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026 - 2027 || MEB Açık Lise AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
İlkokullarda uyum haftasının başlaması liselerde ise yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına bir haftadan kısa süre kalması nedeniyle gözler AÖL kayıt tarihine çevrildi. Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi'nde yer alan ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2026 - 2027 AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte AÖL kayıtları ile ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2026 - 2027 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları okulların açılmasına bir haftadan kısa süre kalması üzerine en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi üzerinden yayınlanıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2026 - 2027 AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte sorgulanan sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar...
2026 - 2027 AÖL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2026 - 2027 kayıtları 10 Eylül Perşembe yani bugün itibarıyla henüz başlamadı.
2026 - 2027 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açık Öğretim Lisesi AÖL 2025 - 2026 kayıtları 3 Eylül 2025 ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl da kayıtların Eylül Ekim arasında yapılması bekleniyor.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.
1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme duyurusunun eylül ayı içerisinde yayımlanması ve başvuruların ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.
MEB tarafından kayıt kılavuzu yayımlandığında tarihler ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.
2026-2027 AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti henüz açıklanmadı. Kayıt ücretleri de MEB kılavuzu ile belli olacak.
AÖL İLK KAYIT (YENİ KAYIT) BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
İlk kez Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli belgelerle (T.C. kimlik belgesi, vesikalık fotoğraf, diploma veya tasdikname aslı) en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir.
Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri online sistemler üzerinden kolayca tamamlanabilmektedir:
Ücret ödemeleri, MEB'in resmi ödeme portalı (odeme.meb.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların ATM/internet bankacılığı kanalları üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilir.
Ücret yatırıldıktan sonra sistem öğrenci durumunu genellikle otomatik olarak "Aktif" hale getirir. Öğrencilerin aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesinden durumlarını kontrol etmeleri önerilir.
Kaydı aktif olan öğrencilerin, sınavında sorumlu olacakları dersleri AÖL öğrenci giriş paneli üzerinden seçip kaydetmeleri gerekmektedir.