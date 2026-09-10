AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026 - 2027 || MEB Açık Lise AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 - 2027 AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2025 - 2026 kayıtları 3 Eylül 2025 ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl da kayıtların Eylül Ekim arasında yapılması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Bakanlık tarafından yayımlanacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.

1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme duyurusunun eylül ayı içerisinde yayımlanması ve başvuruların ekim ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

MEB tarafından kayıt kılavuzu yayımlandığında tarihler ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.