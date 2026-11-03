AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖL e-Sınav ve yazılı sınav takvimi belli oldu!

2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavlarına katılacak öğrencilerin beklediği takvim belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav tarihlerinin ilan edilmesiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavların hangi günlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek e-Sınavlar için randevu işlemleri başlarken, yüz yüze düzenlenecek yazılı sınavların tarihleri de öğrencilerin gündemine yerleşti. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? e-Sınavlar ile yazılı sınavlar hangi günlerde yapılacak? İşte 2026-2027 açık lise sınav takvimine ilişkin tüm detaylar...