AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖL e-Sınav ve yazılı sınav takvimi belli oldu!
Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk sınav dönemi yaklaşıyor. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) sınav takvimini yayımlamasının ardından öğrenciler, birinci dönem sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. e-Sınav randevu sürecinin başlamasıyla birlikte hem elektronik ortamda hem de yüz yüze yapılacak sınavların günleri merak konusu oldu. Özellikle sınav hazırlıklarını tamamlamak ve planlarını belirlemek isteyen öğrenciler, MEB'in açıkladığı takvime odaklandı. Peki, AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte başlayacak? e-Sınav ve yazılı sınavlar ne zaman düzenlenecek? İşte 2026-2027 AÖL birinci dönem sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavlarına katılacak öğrencilerin beklediği takvim belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav tarihlerinin ilan edilmesiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavların hangi günlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek e-Sınavlar için randevu işlemleri başlarken, yüz yüze düzenlenecek yazılı sınavların tarihleri de öğrencilerin gündemine yerleşti. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? e-Sınavlar ile yazılı sınavlar hangi günlerde yapılacak? İşte 2026-2027 açık lise sınav takvimine ilişkin tüm detaylar...
2026-2027 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvime göre sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL SINAVLARI OTURUM SAATLERİ
1. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00
2. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alıp e-Sınava girecek adaylar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.