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        Haberler Bilgi AÖL sınav tarihleri 2026: MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri 2026: MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        2026-2027 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için AÖL 1.dönem sınav takvimi açıklandı. AÖL öğrencileri, sınavlara katılabilmek için giriş belgelerini zamanında alarak sınav tarihlerini ve yerlerini kontrol etmeleri konusunda uyarılıyor. Peki, AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav takvimi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, e-Sınav uygulamaları kasım ayında başlayacak ve ocak ayına kadar devam edecek. Sınava katılım gösterecek adaylar tam tarih araştırması yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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        AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB takvimine göre AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihi belli oldu. AÖL 1.dönem sınavı 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav iki ayrı oturumda tamamlanacak; ilk oturum saat 10.00'da, ikinci oturum ise saat 14.00'te başlayacak. 

        e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar 28 Kasım 2026 – 18 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NASIL ALINIR?

        e-Sınava girecek öğrenciler giriş belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren alabilecek. Yazılı sınava katılacak adaylar ise sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren AÖL öğrenci portalı üzerinden erişebilecek.

        AÖL SINAVLARINA KİMLER KATILABİLİR?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına, AÖL'ye kayıtlı olan ve sınav şartlarını taşıyan öğrenciler girebilir.Daha önce örgün lisede okuyup açık liseye geçenler, lise eğitimine dışarıdan devam etmek isteyenler ve eğitimini tamamlamak isteyen kişiler AÖL sınavlarına katılabilir. Sınava girebilmek için öğrencinin kaydının aktif olmasıve sınav giriş belgesini almış olması gerekir.

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