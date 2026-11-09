AÖL sınav tarihleri 2026: MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav takvimi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, e-Sınav uygulamaları kasım ayında başlayacak ve ocak ayına kadar devam edecek. Sınava katılım gösterecek adaylar tam tarih araştırması yapıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?