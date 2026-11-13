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        Haberler Bilgi AÖL sınavları ne zaman yapılacak?Açık Öğretim Lisesi 2026 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihi

        AÖL sınavları ne zaman yapılacak?Açık Öğretim Lisesi 2026 MEB Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihi belli oldu. Sınavlar, öğrencilerin sorumlu oldukları derslere göre iki ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Açık lise sınavlarına girmeden önce öğrencilerin AÖL sınav giriş belgesine erişmesi gerekiyor. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

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        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 sınav tarihleri MEB duyurusu ile belli oldu. Buna göre Açık Lise 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;

        1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.

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        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        AÖL yazılı sınavına girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

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        #AÖL
        #aöl sınavları
        #MEB
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