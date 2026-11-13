AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?