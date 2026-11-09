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        Haberler Bilgi Asgari ücret 2027 zammı için 4 farklı senaryo: Yüzde 25, 30, 35 ve 40 zamla yeni maaş ne kadar olacak?

        Asgari ücret 2027 zammı için 4 farklı senaryo: Yüzde 25, 30, 35 ve 40 zamla yeni maaş ne kadar olacak?

        Asgari ücret 2027 zammı için milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Yılsonu enflasyon tahminleriyle birlikte yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam ihtimallerine göre yeni maaş hesapları da gündeme geldi. Peki, Asgari ücret 2027 zammı ne kadar olacak? İşte yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam senaryoları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrette yeni rakam, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı komisyon toplantılarının ardından belli olacak. TÜİK'in 3 Kasım'da açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yılsonu enflasyon beklentileri de yeniden gündeme geldi. Merkez Bankası 2026 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak açıklarken Orta Vadeli Program'da bu oran yüzde 28,40 olarak öngörülüyor. Peki, 2027 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL artacak? İşte, Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

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        2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda uygulanacak ücret için bir araya gelecek.

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        Görüşmelerin üçüncü veya dördüncü toplantısının ardından 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

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        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        2026 yılında asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseltildi. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak uygulanırken işverenin bir çalışan için aylık toplam maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruşa ulaştı.

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        2026 yılında asgari ücret desteği de artırılarak çalışan başına 1.270 lira olarak belirlendi. Yeni yılda yapılacak zam, çalışanların net maaşlarının yanı sıra işverenlerin işçilik maliyetlerini de etkileyecek.

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        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR?

        2027 asgari ücret zammı için gündeme gelen ilk hesaplamalardan biri yüzde 25 artış ihtimali. Mevcut net asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde yeni ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa yükselecek. Bu senaryoda çalışanların aylık net asgari ücreti yaklaşık 35 bin 94 lira olacak.

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        YÜZDE 30, 35 VE 40 ZAM SENARYOLARINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLUR?

        Asgari ücret için yüzde 30, 35 ve 40 oranlarında zam yapılması ihtimalleri de hesaplanıyor. Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2027 yılı için ortaya çıkan tahmini maaşlar şöyle:

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 lira 15 kuruş

        Yüzde 35 zam: 37 bin 901 lira 93 kuruş

        Yüzde 40 zam: 39 bin 305 lira 70 kuruş

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        Bu rakamlar mevcut asgari ücret üzerinden yapılan zam senaryolarını gösteriyor. 2027 yılında uygulanacak kesin asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından açıklanacak.

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