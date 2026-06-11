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        Haberler Bilgi Gündem Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanma tarihi: 2026 Ağustos dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranı

        Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanma tarihi: 2026 Ağustos dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu? Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranı açıldı mı?

        2026 Ağustos askerlik sınıflandırma sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. "Askerlik yerleri açıklandı mı, sonuçlar e-Devlet'te ne zaman görüntülenecek?" sorusu gündemdeki yerini korurken, binlerce yükümlü gözünü Millî Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevirdi. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Askerlik sınıflandırma sonuçları 2026 Ağustos dönemi için araştırmalar hızlandı. Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak edilirken, sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanacağı tarih vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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        2026 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı bildirildi. Sınıflandırma işlemi tamamlanan yükümlüler yeniden bir sınıflandırmaya alınmayacak. Ancak daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen geçerli mazeretleri olmaksızın bakaya kalanların er statüsünde silahaltına alınacağı ifade edildi.

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        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

        2026 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sisteme giriş yapmak için PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek e-Devlet şifrelerini temin edebilecekler.

        T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınan şifre ile giriş yapan er adayları, ilgili hizmeti aratarak askerlik yerlerine dair bilgilerini kolaylıkla görüntüleyebilecek.

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        2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıda yer almaktadır:

        Yükümlü Sevk Tarihi

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 06 Ağustos 2026

        Er (2. Grup) 03 Eylül 2026

        Er (3. Grup) 01 Ekim 2026

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