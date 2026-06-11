2026 AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı bildirildi. Sınıflandırma işlemi tamamlanan yükümlüler yeniden bir sınıflandırmaya alınmayacak. Ancak daha önceki dönemlerde sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, ilgili celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen geçerli mazeretleri olmaksızın bakaya kalanların er statüsünde silahaltına alınacağı ifade edildi.