Premier Lig'de Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da belli oldu. Arsenal deplasmanda üç puan ararken Aston Villa kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki, Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Aston Villa-Arsenal maçı izle bilgisi...