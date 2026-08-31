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        Haberler Bilgi Spor Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Aston Villa, Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal'i ağırlıyor. Maç öncesinde futbolseverler Aston Villa - Arsenal maçının başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Aston Villa kendi evinde üç puan için mücadele ederken Arsenal deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Aston Villa-Arsenal maçı canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Premier Lig'de Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları da belli oldu. Arsenal deplasmanda üç puan ararken Aston Villa kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu. Peki, Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Aston Villa-Arsenal maçı izle bilgisi...

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        ASTON VILLA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa-Arsenal maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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        ASTON VILLA-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa-Arsenal karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ASTON VILLA-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

        Aston Villa-Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 3 ekranlarından takip edebilecek.

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        ASTON VILLA MUHTEMEL 11'İ

        Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Goretzka, Kamara, McGinn, Buendia, Hemmings, Jackson.

        ARSENAL MUHTEMEL 11'İ

        Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz.

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        #Aston Villa - Arsenal maçı
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        #Arsenal
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