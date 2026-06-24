AŞURE GÜNÜ'NDE SADAKA VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Aşure Günü yalnızca ibadetlerle değil, paylaşma ve yardımlaşma ile de öne çıkıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve aşure ikramında bulunmak bu günün önemli gelenekleri arasında yer alıyor.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği Aşure Günü'nde yapılan hayırların ve duaların manevi değerinin yüksek olduğuna inanılıyor. Bu nedenle birçok kişi günü ibadet, dua ve iyiliklerle değerlendirmeyi tercih ediyor.