Aşure Günü ibadetleri: Aşure Günü okunacak dua ve sureler nelerdir? İşte Aşure Günü tesbih ve zikirleri
Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü öncesinde, bu mübarek günde yapılacak ibadetler merak konusu oldu. İslam dünyasında manevi değeri yüksek kabul edilen Aşure Günü'nde okunacak dualar, sureler, çekilecek tespihler ve yapılacak ibadetler yoğun ilgi görüyor. Aşure Günü'nde oruç tutmak, sadaka vermek ve bol bol zikir çekmek tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor. Peki Aşure Günü okunacak dua ve sureler nelerdir, hangi zikir ve tesbihler çekilir? İşte Aşure Günü'nde yapılabilecek ibadetler ve okunabilecek dualar...
25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek Aşure Günü öncesinde milyonlarca Müslüman bu mübarek günün faziletlerini araştırıyor. Müslümanlar, bu özel günü ibadet ve dua ile geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken, hangi surelerin okunmasının tavsiye edildiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Aşure Günü okunacak dua ve sureler nelerdir, hangi zikirler çekilir? İşte merak edilen detaylar...
AŞURE GÜNÜ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?
Aşure Günü'nde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca tövbe ve istiğfar ederek Allah'tan bağışlanma dilemek de bu mübarek günün önemli amellerinden biri olarak kabul ediliyor.
Vatandaşlar bu özel günü ibadet, zikir ve hayır işleriyle değerlendirerek manevi kazanç elde etmeye çalışıyor.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK SURELER NELERDİR?
Aşure Günü'nde belirli bir sureyi okuma zorunluluğu bulunmasa da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapmak tavsiye ediliyor. Özellikle;
Fatiha Suresi
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi
Ayetel Kürsi
Yasin Suresi
Tebareke (Mülk) Suresi
gibi sure ve ayetlerin okunması yaygın olarak tercih ediliyor.
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Aşure Günü'nde kişinin kendi diliyle samimi şekilde dua etmesi tavsiye edilir. Bunun yanında istiğfar duaları, salavatlar ve Allah'tan af dilemeye yönelik dualar okunabilir.
"Estağfirullahel azim ve etubu ileyh" zikriyle tövbe etmek, salavat-ı şerife getirmek ve hayır dualarında bulunmak bu günde sıkça yapılan ibadetler arasında yer alıyor.
AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESPİH VE ZİKİRLER
Aşure Günü'nde bol bol zikir çekmek tavsiye ediliyor. Özellikle şu tespihler sıkça okunuyor:
Subhanallah
Elhamdülillah
Allahu Ekber
La ilahe illallah
Estağfirullah
Hasbiyallahu la ilahe illa hu
Salavat-ı Şerife
AŞURE GÜNÜ'NDE SADAKA VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ
Aşure Günü yalnızca ibadetlerle değil, paylaşma ve yardımlaşma ile de öne çıkıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve aşure ikramında bulunmak bu günün önemli gelenekleri arasında yer alıyor.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği Aşure Günü'nde yapılan hayırların ve duaların manevi değerinin yüksek olduğuna inanılıyor. Bu nedenle birçok kişi günü ibadet, dua ve iyiliklerle değerlendirmeyi tercih ediyor.