ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2027?

ATA AÖF öğrencileri yalnızca vize tarihlerini değil, güz dönemi final ve bütünleme sınavlarının takvimini de araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan diğer sınav tarihleri şöyle:

- Güz dönemi final sınavı: 9-10 Ocak 2027

- Güz dönemi bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027

- Bahar dönemi vize sınavı: 17-18 Nisan 2027

- Bahar dönemi final sınavı: 5-6 Haziran 2027

- Bahar dönemi bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027

Öğrencilerin sınav takviminde yapılabilecek değişiklikler için ATA AÖF tarafından yayımlanacak yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.