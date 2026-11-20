ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek ara sınavlar öncesinde sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak öğrenciler, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini sorgulamaya başladı. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları iki güne yayılan üç ayrı oturumda yapılacak. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta ve sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınacak? İşte 2026 ATA AÖF sınav takvimi, sınav yerleri sorgulama ekranı ve oturum saatleri...
2026-2027 ATA AÖF güz yarıyılı ara sınavları için beklenen duyurular yayımlandı. Atatürk Üniversitesi tarafından 13 Kasım'da erişime açılan sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenciler sınava girecekleri yerleri öğrenebiliyor. Öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol ederek belirtilen bina ve salonlarda hazır bulunması gerekiyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı: ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte ATA AÖF sınavı hakkında tüm merak edilenler...
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara (vize) sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavlar cumartesi ve pazar günleri olmak üzere üç oturum halinde yapılacak. Öğrencilerin derslerine ve sınav giriş belgelerinde belirtilen oturumlara göre sınava katılması gerekiyor.
ATA AÖF VİZE SINAVI SAAT KAÇTA? OTURUM SAATLERİ BELLİ OLDU
ATA AÖF güz dönemi vize sınavlarının oturum tarihleri ve başlangıç saatleri şöyle:
OturumTarihSaat
1. Oturum21 Kasım 2026 Cumartesi09.30
2. Oturum21 Kasım 2026 Cumartesi14.00
3. Oturum22 Kasım 2026 Pazar15.00
Öğrencilerin sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol etmesi, sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunması önem taşıyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, NEREDEN SORGULANIR?
ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri 13 Kasım 2026 tarihinde yayımlandı. Öğrenciler sınava girecekleri yerleri ve salon bilgilerini Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci sistemleri üzerinden öğrenebiliyor.
Sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen öğrenciler şu adımları takip edebilir:
1. ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (OBS) giriş yapın.
2. Öğrenci bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş işlemini tamamlayın.
3. Sınav giriş belgesi bölümünü açın.
4. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinizi kontrol edin.
5. Sınav giriş belgenizi indirerek sınav günü için hazır bulundurun.
Sınav giriş belgelerine ayrıca Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
Sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF resmî internet sitesi ve öğrenci işlemleri
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2027?
ATA AÖF öğrencileri yalnızca vize tarihlerini değil, güz dönemi final ve bütünleme sınavlarının takvimini de araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan diğer sınav tarihleri şöyle:
- Güz dönemi final sınavı: 9-10 Ocak 2027
- Güz dönemi bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027
- Bahar dönemi vize sınavı: 17-18 Nisan 2027
- Bahar dönemi final sınavı: 5-6 Haziran 2027
- Bahar dönemi bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027
Öğrencilerin sınav takviminde yapılabilecek değişiklikler için ATA AÖF tarafından yayımlanacak yeni duyuruları takip etmesi gerekiyor.