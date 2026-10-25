Barcelona-Real Madrid maçı canlı izle: Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı canlı yayında futbol severlerle buluşacak. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyenler ''Barcelona-Real Madrid maçı canlı nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi Real Madrid'de 34 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Eflatun-beyazlılar deneyimli kalecinin yerine ise Illia Voloshy'ın kadroya dahil edildiğini açıklandı. Peki Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenir ? İşte, Barcelona-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri
Dünyanın merakla beklediği Barcelona-Real Madrid maçı canlı yayında naklen ekrana gelecek. İspanya LaLiga'nın lideri Barcelona, 10. hafta maçında milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele öncesi 9'da 9 yapan Barcelona, 27 puanla lider konumda bulunuyor. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı canlı nereden izlenir?
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya'daki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren El Clasico heyecanı, 25 Ekim 2026 Pazar saat 23.00'te başlayacak.
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hakem Jose Munuera'nın yöneteceği Barcelona-Real Madrid maç, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID'DE COURTOIS ŞOKU
Karşılaşma öncesi Real Madrid'de 34 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Eflatun-beyazlılar deneyimli kalecinin yerine Illia Voloshy'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.
Mücadele öncesi 9'da 9 yapan Barcelona, 27 puanla lider konumda bulunuyor. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor.