Dünyanın merakla beklediği Barcelona-Real Madrid maçı canlı yayında naklen ekrana gelecek. İspanya LaLiga'nın lideri Barcelona, 10. hafta maçında milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele öncesi 9'da 9 yapan Barcelona, 27 puanla lider konumda bulunuyor. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı canlı nereden izlenir?