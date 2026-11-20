BDDK açıkladı, kredi kartında yeni dönem! Kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi açıkladı. 19 Kasım tarihli kurul kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitine göre uygulanacak asgari ödeme yüzdeleri değişti. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı ne kadar oldu, yeni oranlar yüzde kaç olarak uygulanacak? İşte BDDK'nın açıkladığı yeni kredi kartı asgari ödeme oranları...
Kredi kartı kullanıcılarının yakından takip ettiği asgari ödeme oranlarında yeni dönem başladı. BDDK'nın 19 Kasım tarihli kararıyla kredi kartı limitlerine göre üç farklı ödeme oranı belirlendi. Düzenleme kapsamında kart limitinin büyüklüğüne göre dönem borcunun yüzde 20'si, yüzde 30'u veya yüzde 40'ı asgari ödeme olarak hesaplanacak. Yeni karar, farklı limit aralıklarında kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanacak ve hangi kart limitinde yüzde kaç ödeme yapılacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
BDDK KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANLARINI AÇIKLADI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 19 Kasım tarihli kurul kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Yeni kararla birlikte kredi kartı limitleri üç ayrı gruba ayrıldı.
Düzenlemeye göre uygulanacak asgari ödeme oranları şöyle:
- 100 bin TL ve altında kredi kartı limiti: Dönem borcunun yüzde 20'si.
- 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL dahil kredi kartı limiti: Dönem borcunun yüzde 30'u.
- 200 bin TL'nin üzerinde kredi kartı limiti: Dönem borcunun yüzde 40'ı.
KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLDU?
Yeni düzenlemeyle kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kartın toplam limitine göre hesaplanacak. Buna göre 100 bin TL ve altında limite sahip kartlarda dönem borcunun en az yüzde 20'sinin ödenmesi gerekecek.
100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 30 olacak. 200 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartlarında ise dönem borcunun en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekecek.
KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI NASIL HESAPLANACAK?
Kredi kartı asgari ödeme tutarı, hesap kesim tarihinde oluşan dönem borcu üzerinden belirlenecek. Örneğin, limiti 100 bin TL ve altında olan bir kredi kartının dönem borcu 20 bin TL ise asgari ödeme tutarı 4 bin TL olacak.
Limiti 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan bir kartta 20 bin TL dönem borcu için asgari ödeme 6 bin TL olarak hesaplanacak. Limiti 200 bin TL'nin üzerinde olan bir kartta aynı tutardaki dönem borcunun asgari ödeme tutarı ise 8 bin TL olacak.
YENİ KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANLARI KİMLERİ ETKİLEYECEK?
BDDK tarafından alınan karar, kredi kartı limitleri 100 bin TL, 100 bin TL'nin üzeri ile 200 bin TL arası ve 200 bin TL'nin üzerindeki gruplarda bulunan kullanıcıları ilgilendiriyor. Yeni oranlarla birlikte kredi kartı sahiplerinin hesap kesim dönemlerinde ödemeleri gereken asgari tutarlar, kart limitlerine göre farklılık gösterecek. Kredi kartı kullanıcılarının gecikme yaşamamak için hesap özetlerinde belirtilen asgari ödeme tutarlarını dikkate almaları önem taşıyor.