KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeyle kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kartın toplam limitine göre hesaplanacak. Buna göre 100 bin TL ve altında limite sahip kartlarda dönem borcunun en az yüzde 20'sinin ödenmesi gerekecek.

100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan limite sahip kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 30 olacak. 200 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartlarında ise dönem borcunun en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekecek.