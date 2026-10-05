BDDK DUYURDU: Cep telefonu kredisi ve kredi kartlarında yeni dönem! 2026 cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni kararı, cep telefonu almayı planlayanlar ve kredi kartı kullanan tüketiciler açısından önemli değişiklikler içeriyor. Özellikle cep telefonu kredilerinde hangi fiyat aralığına hangi vadenin uygulanacağı, yenilenmiş telefonlarda kredi ve taksit imkanlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Kredi kartı kullanıcıları ise asgari ödeme tutarının hesaplanmasında hangi limitin ve oranın esas alınacağını araştırıyor. Peki, 2026'da cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç? İşte BDDK'nın yeni düzenlemesinin ayrıntıları...