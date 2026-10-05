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        Haberler Bilgi BDDK DUYURDU: Cep telefonu kredisi ve kredi kartlarında yeni dönem! 2026 cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç?

        BDDK DUYURDU: Cep telefonu kredisi ve kredi kartlarında yeni dönem! 2026 cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri ile kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni kararını açıkladı. Düzenlemeyle cep telefonu kredilerinde fiyat aralıklarına göre uygulanan vade sınırları yeniden belirlenirken, yenilenmiş telefonlar için de farklı bir uygulamaya gidildi. Kredi kartlarında ise asgari ödeme hesabında dikkate alınan limit tutarı değiştirildi. Peki, 2026 cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç? İşte, BDDK'nın yeni kararına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni kararı, cep telefonu almayı planlayanlar ve kredi kartı kullanan tüketiciler açısından önemli değişiklikler içeriyor. Özellikle cep telefonu kredilerinde hangi fiyat aralığına hangi vadenin uygulanacağı, yenilenmiş telefonlarda kredi ve taksit imkanlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Kredi kartı kullanıcıları ise asgari ödeme tutarının hesaplanmasında hangi limitin ve oranın esas alınacağını araştırıyor. Peki, 2026'da cep telefonu kredilerinde vade sınırı ne oldu, kredi kartı asgari ödeme oranı yüzde kaç? İşte BDDK'nın yeni düzenlemesinin ayrıntıları...

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        BDDK CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE SINIRLARINI YENİDEN BELİRLEDİ

        BDDK'nın kararıyla cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde uygulanacak vade sınırları, telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat eşiği esas alındı.

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        CEP TELEFONU KREDİSİ KAÇ AY?

        BDDK'nın kararına göre cep telefonu alımı amacıyla kullanılan tüketici kredilerinde vade sınırı telefonun fiyatına göre uygulanacak.

        Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için kullanılan tüketici kredilerinde azami vade 12 ay olacak.

        Fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ise tüketici kredisi vadesi 3 ay olarak uygulanacak.

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        YENİLENMİŞ TELEFONLARDA KREDİ VADESİ KAÇ AY?

        İş yerinin yenileme merkezi veya yetkili satıcı olması şartıyla, fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş telefonlarda tüketici kredisi vadesi 12 ay olacak.

        Fiyatı 50 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş telefonlarda ise vade 3 ay ile sınırlı olacak.

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        KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONUNA TAKSİT VAR MI?

        Kredi kartıyla cep telefonu alımlarında mevcut taksitlendirme yasağı devam edecek.

        Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu uygulamanın dışında tutulacak. Bu ürünlerde kredi kartıyla yapılan alışverişlerde herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.

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        KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI NE KADAR?

        BDDK'nın yeni kararında kredi kartlarının asgari ödeme tutarının hesaplanmasında dikkate alınan limit de yeniden belirlendi.

        Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olanlarda asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

        Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

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        #BDDK
        #cep telefon
        #kredi kartı
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