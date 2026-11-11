Bedelli askerlik 28 gün kaldırılacak mı? DMM’den bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim süresinin kaldırılacağı iddiası sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Paylaşımların ardından bedelli askerlik yapacak yükümlüler, 28 gün temel eğitim uygulamasının sona erip ermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik 28 gün kaldırılacak mı? İşte DMM'nin açıklaması ve bedelli askerlikte son durum...
Bedelli askerlikte temel eğitim süresinin 28 günden kaldırılacağı yönündeki paylaşımlar, askerlik planı yapanların gündeminde yer aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan DMM, bedelli askerlik hizmetinin yasal düzenlemelerinde ve uygulama esaslarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını duyurdu. Peki, bedelli askerlik 28 gün mü olacak, temel eğitim süresi kaldırılacak mı?
BEDELLİ ASKERLİK 28 GÜN KALDIRILACAK MI?
Bedelli askerlikte uygulanan 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu yönde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
DMM, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiğini bildirdi. Açıklamaya göre, temel eğitim süresinin kaldırılmasına yönelik yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmuyor.
DMM'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yayımladı.
DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.
Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
2026 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
1. Şubat 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 05.02.2026
Yemin Töreni Tarihi: 03.03.2026
Terhis Tarihi: 05.03.2026
2. Mart 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 05.03.2026
Yemin Töreni Tarihi: 01.04.2026
Terhis Tarihi: 05.04.2026
3. Nisan 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 02.04.2026
Yemin Töreni Tarihi: 29.04.2026
Terhis Tarihi: 02.05.2026
4. Haziran 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 04.06.2026
Yemin Töreni Tarihi: 01.07.2026
Terhis Tarihi: 04.07.2026
5. Temmuz 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 02.07.2026
Yemin Töreni Tarihi: 29.07.2026
Terhis Tarihi: 02.08.2026
6. Ağustos 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 06.08.2026
Yemin Töreni Tarihi: 02.09.2026
Terhis Tarihi: 06.09.2026
7. Eylül 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 03.09.2026
Yemin Töreni Tarihi: 30.09.2026
Terhis Tarihi: 03.10.2026
8. Ekim 2026 Celp Dönemi:
Sevk Tarihi: 01.10.2026
Yemin Töreni Tarihi: 28.10.2026
Terhis Tarihi: 01.11.2026