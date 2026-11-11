Bedelli askerlik 28 gün kaldırılacak mı? DMM’den bedelli askerlik açıklaması

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Antalya'daki COP31 Alanı'nda da Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Dünyanın en önemli iklim zirvesi için 190'dan fazla ülkeden gelen katılımcılar da Atatürk için saat 9'u 5 geçe sirenlerle birlikte ayağa kalkıp ... Daha Fazla Göster

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının üzerinden 88 yıl geçti. Antalya'daki COP31 Alanı'nda da Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Dünyanın en önemli iklim zirvesi için 190'dan fazla ülkeden gelen katılımcılar da Atatürk için saat 9'u 5 geçe sirenlerle birlikte ayağa kalkıp saygı duruşunda bulundu. Yabancı bir katılımcının saygı duruşu sırasında gözyaşı döktüğü duygusal anlar da kameralara yansıdı. Daha Az Göster