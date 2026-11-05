BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR! Benzine ne kadar indirim gelecek, benzin fiyatları kaç TL olacak? 5 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel güncel akaryakıt fiyatları
Kasım ayının ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt tabelalarının bir kez daha değişeceği belirtildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine indirim bekleniyor. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni pompa fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek, benzin fiyatları kaç TL olacak? 5 Kasım 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerine güzel haber geldi. Küresel petrol piyasalarındaki gerileme, pompa fiyatlarında düşüş beklentisini artırdı. Sektör kaynaklarına göre benzine indirim geliyor. İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatının ne kadara gerileyeceği merak ediliyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek, ne zaman tabelaya yansıyacak? İndirim sonrası benzin kaç TL olacak? İşte 5 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları tablosu ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?
Fiyat değişikliğinin, son dakika değişikliği olmaması halinde 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren pompalara yansıması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da benzinin litresi 74,42 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya gerileyecek.
MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Motorin (mazot) fiyatlarında yeni bir indirim veya zam kararı bulunmuyor.
LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
LPG fiyatlarında da şu an için yeni bir indirim veya zam kararı bulunmuyor.
5 KASIM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketi ve istasyona göre değişebiliyor. 5 Kasım Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki yaklaşık litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,50 TL
Motorin litre fiyatı: 100,50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 100,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL