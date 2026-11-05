Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerine güzel haber geldi. Küresel petrol piyasalarındaki gerileme, pompa fiyatlarında düşüş beklentisini artırdı. Sektör kaynaklarına göre benzine indirim geliyor. İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatının ne kadara gerileyeceği merak ediliyor. Peki, benzine ne kadar indirim gelecek, ne zaman tabelaya yansıyacak? İndirim sonrası benzin kaç TL olacak? İşte 5 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları tablosu ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…