BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ! Benzin ne kadar oldu, motorine indirim bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 6 Kasım 2026
Akaryakıt fiyatlarında kasım ayının ilk haftasında yaşanan zam hareketliliği, yerini indirim haberlerine bıraktı. Küresel piyasalarda Brent petrolün değer kaybetmesiyle birlikte benzinin litre fiyatında düşüş yaşanırken motorin için de indirim beklentisi gündeme geldi. Peş peşe gelen fiyat değişiklikleri nedeniyle sürücüler, akaryakıt istasyonlarındaki son durumu merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Motorine indirim ne zaman yapılacak, kaç TL olacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Kasım ayına art arda gelen zamlarla başlayan akaryakıt fiyatlarında bu kez sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden değişirken motorin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki, benzine kaç TL indirim yapıldı, motorine ne zaman indirim gelecek? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ!
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, benzin fiyatlarında önemli bir düşüşü beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı.
6 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 74,42 TL'ye, Ankara'da 75,42 TL'ye, İzmir'de 75,62 TL'ye düştü. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 77,02 TL seviyesine geriledi.
MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR!
Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin kullanıcılarını da sevindirecek bir indirim gündeme geldi. Benzine yapılan 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatında yaklaşık 5,47 liralık düşüş bekleniyor.
İndirimin 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Kesin indirim tutarının gün içinde netleşmesi beklenirken fiyat değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorinin litre fiyatının 95 TL seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI FİYATLARI 6 KASIM 2026
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,60 TL
Motorin litre fiyatı: 100,50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,40 TL
Motorin litre fiyatı: 100,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları 6 Kasım 2026
Benzin litre fiyatı: 75,60 TL
Motorin litre fiyatı: 101,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL