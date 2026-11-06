Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ! Benzin ne kadar oldu, motorine indirim bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 6 Kasım 2026

        BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ! Benzin ne kadar oldu, motorine indirim bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları 6 Kasım 2026

        Akaryakıt fiyatlarında kasım ayının ilk haftasında yaşanan zam hareketliliği, yerini indirim haberlerine bıraktı. Küresel piyasalarda Brent petrolün değer kaybetmesiyle birlikte benzinin litre fiyatında düşüş yaşanırken motorin için de indirim beklentisi gündeme geldi. Peş peşe gelen fiyat değişiklikleri nedeniyle sürücüler, akaryakıt istasyonlarındaki son durumu merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, benzine ne kadar indirim geldi? Motorine indirim ne zaman yapılacak, kaç TL olacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kasım ayına art arda gelen zamlarla başlayan akaryakıt fiyatlarında bu kez sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden değişirken motorin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki, benzine kaç TL indirim yapıldı, motorine ne zaman indirim gelecek? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        2

        BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ!

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, benzin fiyatlarında önemli bir düşüşü beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı.

        6 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 74,42 TL'ye, Ankara'da 75,42 TL'ye, İzmir'de 75,62 TL'ye düştü. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 77,02 TL seviyesine geriledi.

        3

        MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR!

        Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin kullanıcılarını da sevindirecek bir indirim gündeme geldi. Benzine yapılan 6 lira 8 kuruşluk indirimin ardından motorinin litre fiyatında yaklaşık 5,47 liralık düşüş bekleniyor.

        İndirimin 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Kesin indirim tutarının gün içinde netleşmesi beklenirken fiyat değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte motorinin litre fiyatının 95 TL seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

        4

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI FİYATLARI 6 KASIM 2026

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

        Motorin litre fiyatı: 100,50 TL

        LPG litre fiyatı: 50,70 TL

        5

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

        Motorin litre fiyatı: 100,30 TL

        LPG litre fiyatı: 50,10 TL

        6

        Ankara Akaryakıt Fiyatları 6 Kasım 2026

        Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

        Motorin litre fiyatı: 101,60 TL

        LPG litre fiyatı: 50,79 TL

        7

        İzmir Akaryakıt Fiyatları 6 Kasım 2026

        Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

        Motorin litre fiyatı: 101,90 TL

        LPG litre fiyatı: 50,70 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı

        İstanbul'da, ünlü bir isme yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl dışından İstanbul'a gelen şüphelilerin hedefinde, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatında tanınan bir ismin bulunduğu öğrenildi. Kiraladıkları hücre...
        #benzine indirim
        #motorin indirim
        #benzin
        #motorin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı