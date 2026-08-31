Beşiktaş Çorumspor maçı canlı izle: BJK Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Çorumspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Maç Tüpraş Stadında oynanacak. Futbolseverler ise maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş Çorumspor maçı canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Peki BJK Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Çorumspor maçı izle ekranı ve tüm detaylar
Futbol severler Beşiktaş Çorum FK maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. Siyah beyaz takım Beşiktaş ve Çorumspor maçı canlı olarak yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi belli oldu. Peki Beşiktaş Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Çorumspor maçı canlı izle bilgisi...
BEŞİKTAŞ ÇORUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Çorum FK maçı 31 Ağustos Pazartesi günü, saat 21.30'da başlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Çağdaş Altay
BEŞİKTAŞ ÇORUMSPOR MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş ile Çorum FK maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden takip edebilecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın canlı skorunu, gollerini, kartlarını, kadrolarını ve maç içindeki önemli gelişmeleri canlı anlatım üzerinden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER!
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Fredy, Diomande, Emircan, Ramirez