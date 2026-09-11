Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Beşiktaş - Erzurumspor FK mücadelesiyle devam ediyor. Fenerbahçe karşısında elde ettiği derbi galibiyetinin ardından taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, evinde oynayacağı karşılaşmada favori olarak gösterilirken Erzurumspor FK ise son haftalarda yakaladığı çıkışı zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor. Son iki maçta hanesine 4 puan yazdıran Erzurum temsilcisi, güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar, son gelişmeler ve canlı anlatım bilgileri...