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        Haberler Bilgi Beşiktaş Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

        Beşiktaş Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

        Beşiktaş Erzurumspor FK maçı saat kaçta başlıyor? Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Fenerbahçe derbisinden aldığı galibiyetin moraliyle taraftarının önüne çıkacak olan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin güçlü favorileri arasında gösterilen Beşiktaş karşısında Erzurumspor FK ise son haftalarda yakaladığı form grafiğini devam ettirmek ve deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK - Erzurumspor karşılaşmasına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Süper Lig’de 5. hafta heyecanı Beşiktaş - Erzurumspor FK mücadelesiyle devam ediyor. Fenerbahçe karşısında elde ettiği derbi galibiyetinin ardından taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş, evinde oynayacağı karşılaşmada favori olarak gösterilirken Erzurumspor FK ise son haftalarda yakaladığı çıkışı zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor. Son iki maçta hanesine 4 puan yazdıran Erzurum temsilcisi, güçlü rakibine karşı puan mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş - Erzurumspor FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar, son gelişmeler ve canlı anlatım bilgileri...

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        BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlıların sahasında oynanacak mücadele, 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Siyah-beyazlıların Erzurumspor FK ile oynayacağı maç, beIN Sports 1 kanalından futbolseverlerle buluşacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Poku, Oh.

        Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.

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        #beşiktaş
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