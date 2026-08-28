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        Haberler Bilgi Beşiktaş'ın rakipleri hangi ülkenin takımları? Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim hangi ülkenin takımı?

        Beşiktaş'ın rakipleri hangi ülkenin takımları? Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim hangi ülkenin takımı?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, yeni format kapsamında farklı ülkelerden takımlarla karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş'ın rakip takımları hangi ülkeden? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve temsil ettikleri ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Play-off turunda Kauno Zalgiris’i geçerek Avrupa’da yoluna devam eden Beşiktaş’ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, yeni lig formatında Avrupa’nın farklı ülkelerinden güçlü takımlarla mücadele edecek. Beşiktaş’ın kura sonucunda eşleştiği takımların hangi ülkeleri temsil ettiği de merak konusu oldu. Peki, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri hangi ülkeden? İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi rakipleri ve temsil ettikleri ülkeler...

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

        UEFA Avrupa Ligi çekimi bugün tamamlandı. Kura sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şunlar:

        Bayer Leverkusen, Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim

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        BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ HANGİ ÜLKEDEN?

        Bayer Leverkusen → Almanya

        Marsilya (Marseille) → Fransa

        Union SG (Union Saint-Gilloise) → Belçika

        Celtic → İskoçya

        Crystal Palace → İngiltere

        Omonia → Kıbrıs Cumhuriyeti

        Hapoel Beer Sheva → İsrail

        Hoffenheim → Almanya

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