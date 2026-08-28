Beşiktaş'ın rakipleri hangi ülkenin takımları? Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Play-off turunda Kauno Zalgiris’i geçerek Avrupa’da yoluna devam eden Beşiktaş’ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, yeni lig formatında Avrupa’nın farklı ülkelerinden güçlü takımlarla mücadele edecek. Beşiktaş’ın kura sonucunda eşleştiği takımların hangi ülkeleri temsil ettiği de merak konusu oldu. Peki, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri hangi ülkeden? İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi rakipleri ve temsil ettikleri ülkeler...