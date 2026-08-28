Beşiktaş'ın rakipleri hangi ülkenin takımları? Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim hangi ülkenin takımı?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, yeni format kapsamında farklı ülkelerden takımlarla karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş'ın rakip takımları hangi ülkeden? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve temsil ettikleri ülkeler...
UEFA Avrupa Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi tamamlandı. Play-off turunda Kauno Zalgiris’i geçerek Avrupa’da yoluna devam eden Beşiktaş’ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, yeni lig formatında Avrupa’nın farklı ülkelerinden güçlü takımlarla mücadele edecek. Beşiktaş’ın kura sonucunda eşleştiği takımların hangi ülkeleri temsil ettiği de merak konusu oldu. Peki, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri hangi ülkeden? İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi rakipleri ve temsil ettikleri ülkeler...
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER OLDU?
UEFA Avrupa Ligi çekimi bugün tamamlandı. Kura sonucunda Beşiktaş'ın rakipleri şunlar:
Bayer Leverkusen, Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva, Hoffenheim
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ HANGİ ÜLKEDEN?
Bayer Leverkusen → Almanya
Marsilya (Marseille) → Fransa
Union SG (Union Saint-Gilloise) → Belçika
Celtic → İskoçya
Crystal Palace → İngiltere
Omonia → Kıbrıs Cumhuriyeti
Hapoel Beer Sheva → İsrail
Hoffenheim → Almanya