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        Haberler Bilgi Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA AVRUPA LİGİ KURASI || Beşiktaş kimle eşleşti, maçlar ne zaman?

        Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA AVRUPA LİGİ KURASI || Beşiktaş kimle eşleşti, maçlar ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan dorukta. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, kura sonucuyla birlikte Beşiktaş'ın Avrupa macerasındaki eşleşmelerini ve maç takvimini merak ediyor. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri kimler oldu? Beşiktaş hangi takımlarla eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları ve siyah-beyazlıların rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi macerasında kritik gün geldi. Kauno Zalgiris engelini aşarak lig aşamasına kalan siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Taraftarların gözü, Beşiktaş’ın karşılaşacağı takımlar ve maç takvimine çevrildi. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kimlerle eşleşti? Rakipleri belli oldu mu? İşte siyah-beyazlıların 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi kura detayları...

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

        Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri için kritik gün geldi.

        2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlıların Avrupa Ligi macerasındaki eşleşmeleri belli olacak.

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        BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

        Beşiktaş’ın bulunduğu 4. torbada ayrıca Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be’er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia takımları yer alıyor.

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        AVRUPA LİGİ TORBALARI

        1. TORBA

        Bayer Leverkusen

        Benfica

        Juventus

        Milan

        Lyon

        AZ

        Olympiakos

        Real Sociedad

        Marsilya

        2. TORBA

        Ferencvaros

        Viktoria Plzen

        Union SG

        Dinamo Zagreb

        Salzburg

        Celtic

        Sparta Prag

        Rennes

        Anderlecht

        5

        3. TORBA

        Sturm Graz

        Lech Poznan

        Crystal Palace

        Bournemouth

        Sunderland

        Celje

        J. Bialystok

        Omonia

        Celta Vigo

        4. TORBA

        Hoffenheim

        Beşiktaş

        Torreense

        Hapoel Be'er Sheva

        NEC

        Ararat Armenia

        OFI

        Lilleström

        Levski Sofia

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSÜRÜ

        1. Hafta: 16-17 Eylül

        2. Hafta: 15 Ekim

        3. Hafta: 22 Ekim

        4. Hafta: 5 Kasım

        5. Hafta: 26 Kasım

        6. Hafta: 10 Aralık

        7. Hafta: 21 Ocak 2027

        8. Hafta: 28 Ocak 2027

        Play-off turu: 18-25 Şubat 2027

        Son 16 turu: 11-18 Mart 2027

        Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027

        Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027

        Final: 26 Mayıs 2027 (Frankfurt)

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        #beşiktaş
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        #Avrupa Ligi
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