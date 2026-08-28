Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? UEFA AVRUPA LİGİ KURASI || Beşiktaş kimle eşleşti, maçlar ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için heyecan dorukta. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, kura sonucuyla birlikte Beşiktaş'ın Avrupa macerasındaki eşleşmelerini ve maç takvimini merak ediyor. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri kimler oldu? Beşiktaş hangi takımlarla eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi kura sonuçları ve siyah-beyazlıların rakipleri...
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi macerasında kritik gün geldi. Kauno Zalgiris engelini aşarak lig aşamasına kalan siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Taraftarların gözü, Beşiktaş’ın karşılaşacağı takımlar ve maç takvimine çevrildi. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kimlerle eşleşti? Rakipleri belli oldu mu? İşte siyah-beyazlıların 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi kura detayları...
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri için kritik gün geldi.
2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlıların Avrupa Ligi macerasındaki eşleşmeleri belli olacak.
BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Beşiktaş’ın bulunduğu 4. torbada ayrıca Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be’er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia takımları yer alıyor.
AVRUPA LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
Milan
Lyon
AZ
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya
2. TORBA
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union SG
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht
3. TORBA
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
J. Bialystok
Omonia
Celta Vigo
4. TORBA
Hoffenheim
Beşiktaş
Torreense
Hapoel Be'er Sheva
NEC
Ararat Armenia
OFI
Lilleström
Levski Sofia
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSÜRÜ
1. Hafta: 16-17 Eylül
2. Hafta: 15 Ekim
3. Hafta: 22 Ekim
4. Hafta: 5 Kasım
5. Hafta: 26 Kasım
6. Hafta: 10 Aralık
7. Hafta: 21 Ocak 2027
8. Hafta: 28 Ocak 2027
Play-off turu: 18-25 Şubat 2027
Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027
Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Final: 26 Mayıs 2027 (Frankfurt)