Bilim kurulundan olumsuz rapor: Katil balinaların İspanya'ya taşınması için son karar Fransa'nın

KANADA'DAKİ KORUMA ALANI SEÇENEĞİNDEN VAZGEÇİLDİ

Fransız hükümetinin katil balinaların geleceğine ilişkin tutumu da son aylarda değişti. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanlığı daha önce Wikie ve Keijo'nun Kanada'daki bir deniz memelileri koruma alanına gönderilmesini destekliyordu.

Ancak Bakanlık, mayıs ayında iki katil balinanın Tenerife'deki Loro Parque'a gönderilmesini tercih etti. Bu değişikliğin temel gerekçesi, hayvanların yeniden gösteri amacıyla ABD veya Japonya gibi ülkelere taşınmasının önüne geçmek olarak açıklandı.

Ancak Tenerife'deki çevreci gruplar bu karara karşı çıkıyor. Loro Parque'ın deniz memelileriyle gerçekleştirilen gösterileri önemli bir turistik faaliyet olarak tanıtması, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oluyor.

Çevreci gruplar, naklin bir kurtarma operasyonu olmadığını, yalnızca sorunun başka bir tesise taşınması anlamına geldiğini savunuyor. Loro Parque ise iki katil balinanın bakımını üstlenmeyi başından beri istediğini ve Fransız hükümetinin teklifini "ahlaki sorumluluk" anlayışıyla kabul ettiğini belirtiyor.