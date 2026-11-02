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        Haberler Bilgi BİLSEM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak, Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı mı?

        BİLSEM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak, Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı mı?

        Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almak isteyen öğrenciler için 2026-2027 dönemi tanılama ve yerleştirme takvimi merak konusu oldu. Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin belirlenmesini amaçlayan süreç öncesinde aileler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımlayacağı kılavuza odaklandı. Genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında yapılacak değerlendirmelere ilişkin başvuru tarihleri ve sınav aşamaları araştırılmaya başlandı. Peki, 2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM 2026-2027 öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, değerlendirmeler hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte BİLSEM başvuru süreci ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        2027 BİLSEM başvurularına ilişkin araştırmalar, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Çocuklarının özel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan Bilim ve Sanat Merkezlerine yönelik tanılama sürecinin nasıl ilerleyeceği, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İlkokul düzeyinde genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında gerçekleştirilecek değerlendirmeler için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yapacağı duyurular bekleniyor. Özellikle başvuruların hangi tarihlerde alınacağı, öğrencilerin nasıl aday gösterileceği ve değerlendirme aşamalarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026-2027 BİLSEM başvuru takvimi belli oldu mu? BİLSEM kılavuzu yayımlandı mı, 2027 öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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        2027 BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılına ait BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi takvimi duyurmasının ardından başvuru ve değerlendirme tarihleri netlik kazanacak.

        Geçtiğimiz yıl BİLSEM ön değerlendirme sınavları, 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tablet üzerinden gerçekleştirilmişti. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 2026-2027 döneminde de sınavların benzer tarihlerde düzenlenmesi bekleniyor. Ancak kesin tarihler için MEB'in resmi açıklaması bekleniyor.

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        BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında BİLSEM tanılama sürecinin ilk aşamasında, 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları düzenlendi. İl tanılama komisyonları tarafından gerçekleştirilen toplantılara okul yöneticileri, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri katıldı. Toplantılarda özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve tanılama sürecinin işleyişi hakkında bilgi verildi.

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        Öğrencilerin aday gösterilmesi ise sınıf öğretmenlerinin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarına yönelik gözlem formlarını doldurmasıyla başladı. Başvurular, okul müdürünün başkanlığında oluşturulan yönlendirme komisyonları tarafından değerlendirildi. Bu komisyonlarda müdür yardımcıları, rehber öğretmenler veya psikolojik danışmanların yanı sıra her sınıf düzeyinden en az bir öğretmen görev aldı.

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        Geçtiğimiz yıl uygulanan kurallara göre okullarda 1, 2 ve 3. sınıfların her birinde öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si BİLSEM için aday gösterilebildi. Öğrenciler en fazla iki farklı yetenek alanından değerlendirmeye alınabildi. Aday gösterme işlemleri ise 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

        2026-2027 döneminde geçerli olacak başvuru koşulları ve aday gösterme tarihleri, yeni BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinleşecek.

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