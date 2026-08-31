BİM 1-4-6 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM markete Eylül ayının ilk haftasında neler geliyor? Masaj Koltuğu, Nevresim Seti, Çalışma Masası...

BİM’in eylül ayıyla birlikte raflara çıkacak yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunan BİM, haftanın kampanyasında teknoloji, beyaz eşya, mobilya ve ev yaşam ürünlerini müşterileriyle buluşturacak.2 Eylül Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı, İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Elektrikli Masaj Yatağı, Masaj Koltuğu, Retro Çalışma Masası, Nevresim Seti ve Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri, özellikle evini yenilemek veya teknolojik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek. Peki BİM’in 1-4-6 Eylül 2026 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler bulunuyor? İşte mağazalarda yer alacak ürünlerin tam listesi...