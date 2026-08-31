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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 1-4-6 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM markete Eylül ayının ilk haftasında neler geliyor? Masaj Koltuğu, Nevresim Seti, Çalışma Masası...

        BİM 1-4-6 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM markete Eylül ayının ilk haftasında neler geliyor? Masaj Koltuğu, Nevresim Seti, Çalışma Masası...

        BİM'in eylül ayındaki ilk aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak yeni katalogda, ev yaşamdan teknolojiye, beyaz eşyadan kişisel ihtiyaçlara kadar birçok farklı ürün fırsatı müşterilerin beğenisine sunulacak. Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı, İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Elektrikli Masaj Yatağı, Masaj Koltuğu, Retro Çalışma Masası, Nevresim Seti, Çalışma Masası ve Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi gibi dikkat çeken ürünler yer alacak. İşte BİM 1-4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunun indirim fırsatları ve raflarda yer alacak ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in eylül ayıyla birlikte raflara çıkacak yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunan BİM, haftanın kampanyasında teknoloji, beyaz eşya, mobilya ve ev yaşam ürünlerini müşterileriyle buluşturacak.2 Eylül Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı, İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Elektrikli Masaj Yatağı, Masaj Koltuğu, Retro Çalışma Masası, Nevresim Seti ve Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri, özellikle evini yenilemek veya teknolojik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek. Peki BİM’in 1-4-6 Eylül 2026 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler bulunuyor? İşte mağazalarda yer alacak ürünlerin tam listesi...

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        BİM 1 EYLÜL 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Orkid Hijyenik Ped Çeşitleri 105 TL

        Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL

        Glint Banyo Temizleyici 1 L 89 TL

        Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL

        Doa Yüzey Temizleyici 1000 ml 47,50 TL

        Asperox Jel Lavabo Açıcı 1 L 95 TL

        Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 kg 82,50 TL

        Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 82,50 TL

        Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı & Kurutucu 250 ml 82,50 TL

        Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 2'li 34,50 TL

        Silver Mikrofiber Bez 3'lü 75 TL

        Quickdish Cam Bezi 2'li 55 TL

        Silver Oto Kurulama Bezi 119 TL

        Silver Spor Ayakkabı Deodorantı 100 ml 129 TL

        Air Wick Aerosol Oda Spreyi 500 ml 119 TL

        Soft Mini Sunum Peçete 50'li 49 TL

        Chicco Çocuk Diş Fırçası 99 TL

        Naturalove Diş Fırçası Kapaklı 59 TL

        Colgate Diş Macunu 125 ml 109 TL

        Duru Nem Bombası Şampuan 600 ml 89 TL

        Dove Şampuan 600 ml 159 TL

        Dushy Yaz Serisi Duş Jeli 500 ml 75 TL

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        Jucy %100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml 55 TL

        Ülker Çokoprens Atıştırmalık 81 g 10 TL

        Haribo Ekşi Mix Meyve ve Kola Aromalı Karışık Ekşi Yumuşak Şekerleme 400 g 99 TL

        Unibon Barbie Telefon Oyuncaklı Sert Şeker 30 g 49 TL

        Çizmeci Wafer Master Gofret Çeşitleri 20 g 5 TL

        Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 1000 g 196 TL

        Gürsoy Terre Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL

        Tibers Frambuaz Dolgulu Pancake 55 g 25 TL

        Ülker Kekstra Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek 34x15 g 119 TL

        Bruschette Maretti Pizza Aromalı 70 g 45 TL

        Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL

        Cino Orman Meyveli Bar 10x25 g 59 TL

        Eti Karam Gurme Gofret 3x50 g 69 TL

        Antepsan Krema Çeşitleri 200 g 149 TL

        Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 216 g 75 TL

        Ülker Dido Nut Sütlü Çikolatalı ve Fındıklı Gofret 35 g 15 TL

        Master Potato Patates Cipsi 220 g 2'li 99 TL

        Ruffles / Doritos Patates Cipsi 319 g 2'li 119 TL

        Master Farm Kuru Meyve Turna Yemişi 150 g 99 TL

        Star Krak Mısır Çerezi 150 g 29,50 TL

        Patito Patates Cipsi 135 g 39 TL

        Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 99 TL

        Kızılay Portakal & Bisküvi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 72 TL

        Jucy Karışık Meyveli İçecek 7x200 ml 59 TL

        Le'monatta Bardak Limonata Çeşitleri 250 ml 25 TL

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        Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 329 TL

        Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/KG 2 kg 215 TL

        Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 229 TL

        Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 279 TL

        Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 49,75 TL

        Nuh'un Ankara Makarna Çeşitleri 500 g 27,50 TL

        Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g 39,50 TL

        7bahar Süzme Çiçek Balı 1 kg 325 TL

        Kilikya Beyaz Sirke 5 L 75 TL

        Metin Çilek Reçeli 1 kg 105 TL

        Un'aurora Olive Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g 109 TL

        Hasata Kadim Maş Fasulyesi / Börülce 500 g 59,50 TL

        Hasata Kadim Keten Tohumu 250 g 29,50 TL

        Hasata Kadim Chia Tohumu / Kinoa Tohumu 250 g 64,50 TL

        Fellas Granola Çeşitleri 200 g 99 TL

        Kral Dolgusuz Mantı 500 g 29,50 TL

        Kral Erişte 500 g 29,50 TL

        Chef Alberto Tortilla Lavaş 360 g 35 TL

        Yurdum Domates Salçası 1500 g 135 TL

        Barilla Pesto Makarna Sosu 190 g 109 TL

        Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 115 TL

        Esmergil Baharat Çeşitleri 30-100 g 41,50 TL

        Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 300 g 72,50 TL

        Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml 3'lü 99 TL

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        BİM 2 EYLÜL ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Prolone 15,6' Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı 14900 TL

        Nordica Elektrikli Masaj Yatağı 9900 TL

        PiranTech VCR-100P Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi 4900 TL

        Kumtel İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak 8900 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi HDW-01 13900 TL

        Welmi Ev Tipi Portatif İnfrared Sauna + Spa Masaj Aleti 99000 TL

        Luxell Home Masaj Koltuğu LXMC-01 49500 TL

        Hobby Life LED Ocaklı Işıklı Çocuk Mutfak Seti 2750 TL

        Hipo Kitaplıklı Çalışma Masası 1750 TL

        Retro Çalışma Masası 1750 TL

        Moonlife London Dekoratif Kitaplık 1790 TL

        Ahsen Kitaplıklı Çalışma Masası 1850 TL

        Yağmur Çalışma Masası 995 TL

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        BİM 4 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

        Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 349 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti 479 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 25 cm 279 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 25 cm 199 TL

        Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm 30 249 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 79 TL

        Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL

        Hambez Pantolon Erkek 329 TL

        Hambez Pantolon Kadın 329 TL

        Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL

        Çift Kaplan Slip Kadın 2'li 119 TL

        Ayarlı Askılı Bralet 149 TL

        Dizüstü Biker Tayt 99 TL

        Boxer Kadın 109 TL

        Desenli Boxer Erkek 99 TL

        Saç Kurutma Bonesi 99 TL

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        Hobby Life Çamaşır Sepeti 58 L 399 TL

        Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L 329 TL

        Çamaşır Selesi 30 L 189 TL

        Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 39 TL

        Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 850 ml 65 TL

        Pipetli Matara 750 ml 129 TL

        Telefon Tutucu 7x10x10 cm 16 TL

        Okyanus Home 3 Katlı Yumurta Rafı 24,5x10,7x21 cm 99 TL

        Benilla Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL

        Glass in love Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL

        Tezgâh Üstü Bulaşıklık 249 TL

        Süzgeçli Kesim Panosu 59 TL

        Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 2470 ml 55 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 35 TL

        Brita Marella XL Filtreli Sürahi 3,5 L 949 TL

        Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm 119 TL

        Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 L 149 TL

        Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L 109 TL

        Plastik Ürün Çeşitleri 35 TL

        Mandal Çeşitleri 20'li 45 TL

        Pufi Toka Çeşitleri 59 TL

        Naturalove Çantalı Renkli Lastik Toka Çeşitleri 200'lü 99 TL

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        Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 6 L 1.150 TL

        Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

        Berlin Çelik Derin Tencere 30 cm 12 L 1.150 TL

        Chef's Sütlük 14 cm 219 TL

        Chef's Krep Tava 26 cm 279 TL

        Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 45 TL

        Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 23,2 cm 249 TL

        Artemis Su Bardağı 3'lü 340 cc 119 TL

        Artemis Meşrubat Bardağı 3'lü 415 cc 159 TL

        LAV Cam Kase / Reçellik 6'lı 65 cc 125 TL

        Cozy Cam Kupa 350 cc 55 TL

        Cube Cam 3'lü Saklama Kabı Seti 219 TL

        Sera Cam Kavanoz 900 cc 89 TL

        Sera Cam Baharatlık 290 cc 59 TL

        Benante Desenli Makarna Tabağı 25,5 cm 119 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Kahve Bardağı 3'lü 120 ml 139 TL

        Glass in love Cam Fiyonklu Kapaklı Kase 150 cc 149 TL

        Glass in love Cam Turşu Kavanozu 2000 cc 99 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc 9,75 TL

        Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 100 cc 379 TL

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        BİM 6 EYLÜL PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

        Mikrodalga Fırın 3.490 TL

        Közde Türk Kahve Makinesi 1.990 TL

        Buharlı Ütü 1.590 TL

        Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL

        Stant Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi 5.290 TL

        Rapid Plus Doğrayıcı 999 TL

        Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 799 TL

        Sıfir Sakal Tıraş Makinesi Mini 649 TL

        Smart Tartı 599 TL

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        Axen 65 İnç Frameless Ultra HD Smart QLED TV 28.990 TL

        TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV 9.990 TL

        Polosmart Party Speaker 790 TL

        Çok Fonksiyonlu Etiket Yazıcı 1.290 TL

        Kablosuz Speaker 490 TL

        Akıllı Saat - Sesli Görüşme 1.290 TL

        Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık 890 TL

        Elektronik Yaka Rozeti 999 TL

        Tws Kulaklık 499 TL

        Metalik Dokulu Kulaklık 749 TL

        Yazı Tahtası 12 İnç 249 TL

        Alkalin Pil Çeşitleri 99 TL

        Katlanabilir Şarjlı Masa Lambası 390 TL

        Kitap Okuma Işığı Şarjlı 349 TL

        Mantar Masa Lambası 399 TL

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        Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL

        Senna 50 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 17.450 TL

        Sürtmeli Su Atan İtfaiye 399 TL

        Dinozor Figürlü Oyuncak Araba 159 TL

        Çiçek Oyuncak Bloklar 289 TL

        Toplu Yapı Blokları 269 TL

        Pelüş Cesur Köpek 599 TL

        Duvar Düzenleyici 479 TL

        Jumbo Boyama Kitapları 79 TL

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