BİM 1-4-6 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! BİM markete Eylül ayının ilk haftasında neler geliyor? Masaj Koltuğu, Nevresim Seti, Çalışma Masası...
BİM'in eylül ayındaki ilk aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak yeni katalogda, ev yaşamdan teknolojiye, beyaz eşyadan kişisel ihtiyaçlara kadar birçok farklı ürün fırsatı müşterilerin beğenisine sunulacak. Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı, İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Elektrikli Masaj Yatağı, Masaj Koltuğu, Retro Çalışma Masası, Nevresim Seti, Çalışma Masası ve Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi gibi dikkat çeken ürünler yer alacak. İşte BİM 1-4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunun indirim fırsatları ve raflarda yer alacak ürünlerin tam listesi...
BİM’in eylül ayıyla birlikte raflara çıkacak yeni aktüel ürün kataloğu belli oldu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunan BİM, haftanın kampanyasında teknoloji, beyaz eşya, mobilya ve ev yaşam ürünlerini müşterileriyle buluşturacak.2 Eylül Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı, İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak, 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Elektrikli Masaj Yatağı, Masaj Koltuğu, Retro Çalışma Masası, Nevresim Seti ve Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri, özellikle evini yenilemek veya teknolojik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek. Peki BİM’in 1-4-6 Eylül 2026 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler bulunuyor? İşte mağazalarda yer alacak ürünlerin tam listesi...
BİM 1 EYLÜL 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Orkid Hijyenik Ped Çeşitleri 105 TL
Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL
Glint Banyo Temizleyici 1 L 89 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL
Doa Yüzey Temizleyici 1000 ml 47,50 TL
Asperox Jel Lavabo Açıcı 1 L 95 TL
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 kg 82,50 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 82,50 TL
Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı & Kurutucu 250 ml 82,50 TL
Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 2'li 34,50 TL
Silver Mikrofiber Bez 3'lü 75 TL
Quickdish Cam Bezi 2'li 55 TL
Silver Oto Kurulama Bezi 119 TL
Silver Spor Ayakkabı Deodorantı 100 ml 129 TL
Air Wick Aerosol Oda Spreyi 500 ml 119 TL
Soft Mini Sunum Peçete 50'li 49 TL
Chicco Çocuk Diş Fırçası 99 TL
Naturalove Diş Fırçası Kapaklı 59 TL
Colgate Diş Macunu 125 ml 109 TL
Duru Nem Bombası Şampuan 600 ml 89 TL
Dove Şampuan 600 ml 159 TL
Dushy Yaz Serisi Duş Jeli 500 ml 75 TL
Jucy %100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml 55 TL
Ülker Çokoprens Atıştırmalık 81 g 10 TL
Haribo Ekşi Mix Meyve ve Kola Aromalı Karışık Ekşi Yumuşak Şekerleme 400 g 99 TL
Unibon Barbie Telefon Oyuncaklı Sert Şeker 30 g 49 TL
Çizmeci Wafer Master Gofret Çeşitleri 20 g 5 TL
Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 1000 g 196 TL
Gürsoy Terre Kakaolu Fındık Kreması 350 g 199 TL
Tibers Frambuaz Dolgulu Pancake 55 g 25 TL
Ülker Kekstra Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek 34x15 g 119 TL
Bruschette Maretti Pizza Aromalı 70 g 45 TL
Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL
Cino Orman Meyveli Bar 10x25 g 59 TL
Eti Karam Gurme Gofret 3x50 g 69 TL
Antepsan Krema Çeşitleri 200 g 149 TL
Wafer Master Crepe Fındık Kremalı Gofret 216 g 75 TL
Ülker Dido Nut Sütlü Çikolatalı ve Fındıklı Gofret 35 g 15 TL
Master Potato Patates Cipsi 220 g 2'li 99 TL
Ruffles / Doritos Patates Cipsi 319 g 2'li 119 TL
Master Farm Kuru Meyve Turna Yemişi 150 g 99 TL
Star Krak Mısır Çerezi 150 g 29,50 TL
Patito Patates Cipsi 135 g 39 TL
Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 99 TL
Kızılay Portakal & Bisküvi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 72 TL
Jucy Karışık Meyveli İçecek 7x200 ml 59 TL
Le'monatta Bardak Limonata Çeşitleri 250 ml 25 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 329 TL
Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/KG 2 kg 215 TL
Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 L 229 TL
Yudum Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L 279 TL
Duru Bulgur Çeşitleri 1 kg 49,75 TL
Nuh'un Ankara Makarna Çeşitleri 500 g 27,50 TL
Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g 39,50 TL
7bahar Süzme Çiçek Balı 1 kg 325 TL
Kilikya Beyaz Sirke 5 L 75 TL
Metin Çilek Reçeli 1 kg 105 TL
Un'aurora Olive Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g 109 TL
Hasata Kadim Maş Fasulyesi / Börülce 500 g 59,50 TL
Hasata Kadim Keten Tohumu 250 g 29,50 TL
Hasata Kadim Chia Tohumu / Kinoa Tohumu 250 g 64,50 TL
Fellas Granola Çeşitleri 200 g 99 TL
Kral Dolgusuz Mantı 500 g 29,50 TL
Kral Erişte 500 g 29,50 TL
Chef Alberto Tortilla Lavaş 360 g 35 TL
Yurdum Domates Salçası 1500 g 135 TL
Barilla Pesto Makarna Sosu 190 g 109 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 115 TL
Esmergil Baharat Çeşitleri 30-100 g 41,50 TL
Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 300 g 72,50 TL
Kent Boringer Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml 3'lü 99 TL
BİM 2 EYLÜL ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
Prolone 15,6' Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı 14900 TL
Nordica Elektrikli Masaj Yatağı 9900 TL
PiranTech VCR-100P Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi 4900 TL
Kumtel İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak 8900 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi HDW-01 13900 TL
Welmi Ev Tipi Portatif İnfrared Sauna + Spa Masaj Aleti 99000 TL
Luxell Home Masaj Koltuğu LXMC-01 49500 TL
Hobby Life LED Ocaklı Işıklı Çocuk Mutfak Seti 2750 TL
Hipo Kitaplıklı Çalışma Masası 1750 TL
Retro Çalışma Masası 1750 TL
Moonlife London Dekoratif Kitaplık 1790 TL
Ahsen Kitaplıklı Çalışma Masası 1850 TL
Yağmur Çalışma Masası 995 TL
BİM 4 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 349 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 479 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 25 cm 279 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 25 cm 199 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm 30 249 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 79 TL
Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL
Hambez Pantolon Erkek 329 TL
Hambez Pantolon Kadın 329 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL
Çift Kaplan Slip Kadın 2'li 119 TL
Ayarlı Askılı Bralet 149 TL
Dizüstü Biker Tayt 99 TL
Boxer Kadın 109 TL
Desenli Boxer Erkek 99 TL
Saç Kurutma Bonesi 99 TL
Hobby Life Çamaşır Sepeti 58 L 399 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L 329 TL
Çamaşır Selesi 30 L 189 TL
Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 39 TL
Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 850 ml 65 TL
Pipetli Matara 750 ml 129 TL
Telefon Tutucu 7x10x10 cm 16 TL
Okyanus Home 3 Katlı Yumurta Rafı 24,5x10,7x21 cm 99 TL
Benilla Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL
Glass in love Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL
Tezgâh Üstü Bulaşıklık 249 TL
Süzgeçli Kesim Panosu 59 TL
Dondurucu Saklama Kabı Çeşitleri 2470 ml 55 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 35 TL
Brita Marella XL Filtreli Sürahi 3,5 L 949 TL
Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 cm 119 TL
Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 L 149 TL
Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L 109 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 35 TL
Mandal Çeşitleri 20'li 45 TL
Pufi Toka Çeşitleri 59 TL
Naturalove Çantalı Renkli Lastik Toka Çeşitleri 200'lü 99 TL
Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 6 L 1.150 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL
Berlin Çelik Derin Tencere 30 cm 12 L 1.150 TL
Chef's Sütlük 14 cm 219 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 279 TL
Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 45 TL
Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 23,2 cm 249 TL
Artemis Su Bardağı 3'lü 340 cc 119 TL
Artemis Meşrubat Bardağı 3'lü 415 cc 159 TL
LAV Cam Kase / Reçellik 6'lı 65 cc 125 TL
Cozy Cam Kupa 350 cc 55 TL
Cube Cam 3'lü Saklama Kabı Seti 219 TL
Sera Cam Kavanoz 900 cc 89 TL
Sera Cam Baharatlık 290 cc 59 TL
Benante Desenli Makarna Tabağı 25,5 cm 119 TL
Glass in love Cam Ayaklı Kahve Bardağı 3'lü 120 ml 139 TL
Glass in love Cam Fiyonklu Kapaklı Kase 150 cc 149 TL
Glass in love Cam Turşu Kavanozu 2000 cc 99 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 18 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc 9,75 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 100 cc 379 TL
BİM 6 EYLÜL PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL
Mikrodalga Fırın 3.490 TL
Közde Türk Kahve Makinesi 1.990 TL
Buharlı Ütü 1.590 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL
Stant Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi 5.290 TL
Rapid Plus Doğrayıcı 999 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Sıfir Sakal Tıraş Makinesi Mini 649 TL
Smart Tartı 599 TL
Axen 65 İnç Frameless Ultra HD Smart QLED TV 28.990 TL
TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV 9.990 TL
Polosmart Party Speaker 790 TL
Çok Fonksiyonlu Etiket Yazıcı 1.290 TL
Kablosuz Speaker 490 TL
Akıllı Saat - Sesli Görüşme 1.290 TL
Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık 890 TL
Elektronik Yaka Rozeti 999 TL
Tws Kulaklık 499 TL
Metalik Dokulu Kulaklık 749 TL
Yazı Tahtası 12 İnç 249 TL
Alkalin Pil Çeşitleri 99 TL
Katlanabilir Şarjlı Masa Lambası 390 TL
Kitap Okuma Işığı Şarjlı 349 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Senna 65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL
Senna 50 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 17.450 TL
Sürtmeli Su Atan İtfaiye 399 TL
Dinozor Figürlü Oyuncak Araba 159 TL
Çiçek Oyuncak Bloklar 289 TL
Toplu Yapı Blokları 269 TL
Pelüş Cesur Köpek 599 TL
Duvar Düzenleyici 479 TL
Jumbo Boyama Kitapları 79 TL