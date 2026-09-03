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        Haberler Bilgi BİM’e masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza geliyor! İşte 2-9 Eylül 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM’e masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza geliyor! İşte 2-9 Eylül 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. 2-9 Eylül günleri arasında BİM'de taşınabilir ekran çoğaltıcı, oto yıkama makinesi, portatif sauna, elektrikli masaj yatağı, cam ankastre set, kahve makinesi, sandıklı baza ve beyaz eşya çeşitleri satışa çıkıyor. Peki, Bim'de bu hafta neler var? İşte, 2-4-6-8-9 Eylül BİM indirimli ürünler broşürü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        1

        Eylül ayının ilk haftasında BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün yer aldı. BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik malzemelerinden gıdaya, ev tekstilinden beyaz eşya çeşitlerie kadar onlarca farklı ürün yer aldı. 2-4-6-8-9 Eylül BİM indirimli ürünler broşüründe yer alan masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza dikkat çekti. İşte, Bim’de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı ile BİM indirimli ürünler listesi…

        2

        2 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı – 14.900 TL

        Elektrikli Masaj Yatağı 9.900 TL

        Oto Yıkama Makinesi 4.900 TL

        Ev Tipi Portatif Sauna – 99.000 TL

        Masaj Koltuğu 49.5000 TL

        3

        2 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak – 9.990 TL

        Visco torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 9.950 TL

        4

        4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Nevresim Seti - 599 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL

        Tek Kişilik Nevresim Seti - 479 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL

        Yastık Kılıfı - 79 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 89 TL

        Saç Kurutma Bonesi - 99 TL

        5

        4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Çamaşır Sepeti 58 L - 399 TL

        Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L - 329 TL

        Çamaşır Selesi 30 L - 189 TL

        Çift Renkli Saklama Kabı 400 ml - 39 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml - 35 TL

        Filtreli Sürahi 3,5 L - 949 TL

        Papatya Şekilli Desenli Tepsi - 119 TL

        Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L - 109 TL

        Plastik Ürün Çeşitleri - 35 TL

        Mandal Çeşitleri 20'li - 45 TL

        6

        4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm – 1.150 TL

        Kavanoz Kapağı Çeşitleri – 2,90 TL

        Çelik Derin Tencere 30 cm – 1.150 TL

        Sütlük 14 cm – 219 TL

        Krep Tava 26 cm – 279 TL

        Meyve Bıçağı 3'lü – 45 TL

        Cam Saklama Kabı Seti 3'lü – 219 TL

        Cam Kavanoz 900 cc – 89 TL

        Cam Baharatlık 290 cc – 59 TL

        Cam Fiyonklu Kapaklı Kase – 149 TL

        Cam Turşu Kavanozu 2000 cc – 99 TL

        Desenli Kahve Fincan Takımı – 379 TL

        7

        6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 10.950 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 10.550 TL

        Beyaz Cam Set Üstü Ocak – 3.290 TL

        Mikrodalga Fırın – 3.490 TL

        Türk Kahve Makinesi – 1.990 TL

        Rondo Doğrayıcı – 999 TL

        Stand Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi – 5.290 TL

        Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi – 3.500 TL

        Buharlı Ütü – 1.590 TL

        8

        6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        32 İnç Full HD QLED Android TV – 9.900 TL

        Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık – 890 TL

        Sesli Görüşme Özellikli Akıllı Saat – 1.290 TL

        Kablosuz Speaker – 490 TL

        Çok Fonksiyonlu Etiket Yazıcı – 1.290 TL

        Party Speaker – 790 TL

        Mantar Masa Lambası – 399 TL

        Şarjlı Kitap Okuma Işığı – 349 TL

        Katlanabilir Şarjlı Masa Lambası – 390 TL

        Alkalin Pil Çeşitleri 4'lü – 99 TL

        9

        6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        50 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV – 17.450 TL

        Dinozor Figürlü Oyuncak Araba – 159 TL

        Oyuncak Arabalar 3'lü – 129 TL

        Sürtmeli Su Atan İtfaiye – 399 TL

        Çiçek Oyuncak Blokları – 289 TL

        Toplu Yapı Blokları 54 Parça – 269 TL

        Jumbo Boyama Kitapları – 79 TL

        Duvar Düzenleyici – 479 TL

        10

        8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Dana Kangal Sucuk 500 g – 299 TL

        Fıstıklı Hindi Salam 2x50 g – 37,50 TL

        Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g – 399 TL

        Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g – 159 TL

        Ayran 2 L – 79,50 TL

        Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 L – 39,50 TL

        Yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3000 g – 189 TL

        Labne 3x150 g – 149 TL

        Milföy Hamuru 1 kg – 139 TL

        Mantı 1 kg – 215 TL

        11

        8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kakaolu Fındık Kreması 315 g – 349 TL

        Soğuk Kahve 250 ml – 39,50 TL

        Kuru Meyve Ruloları 100 g – 109 TL

        Kuru Meyve Çeşitleri – 159 TL

        Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 g – 99 TL

        Kakao ve Bisküvi Parçacıklı Krema 200 g – 149 TL

        Meyve Bar 75 g – 109 TL

        Meyve Topu 80 g – 69,50 TL

        Kurabiye Çeşitleri 80 g – 119 TL

        12

        8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kağıt Havlu 16'lı – 219 TL

        Tuvalet Kağıdı 40'lı – 319 TL

        Toz Deterjan 9 kg – 499 TL

        Ultra Çamaşır Suyu 750 ml – 79 TL

        WC Blok 5'li – 199 TL

        Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü – 85 TL

        Bebek Bezi Aylık Paket – 409 TL

        Günlük Ped 60'lı – 89 TL

        Hijyenik Ped Gece 28'li – 89 TL

        Islak Havlu 4x70'li – 99 TL

        As-Çek-Kullan Kağıt Havlu 7 Rulo – 139 TL

        13

        9 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU

        No Frost Buzdolabı – 35.900 TL

        Buzdolabı – 19.900 TL

        No Frost Buzdolabı – 21.900 TL

        9 kg Çamaşır Makinesi – 22.900 TL

        8 kg Çamaşır Makinesi – 20.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi – 18.900 TL

        Deposuz Su Arıtma Cihazı – 6.900 TL

        Kapaklı Raflı Çalışma Masası – 1.950 TL

        İki Çekmeceli Komodin – 1.450 TL

        3 Çekmeceli Bölmeli Şifonyer – 2.650 TL

        Profesyonel Cam Temizleme Seti – 2.490 TL

        Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak – 7.250 TL

        Boyun Destekli Visco Yastık – 899 TL

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