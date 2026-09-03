BİM’e masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza geliyor! İşte 2-9 Eylül 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. 2-9 Eylül günleri arasında BİM'de taşınabilir ekran çoğaltıcı, oto yıkama makinesi, portatif sauna, elektrikli masaj yatağı, cam ankastre set, kahve makinesi, sandıklı baza ve beyaz eşya çeşitleri satışa çıkıyor. Peki, Bim'de bu hafta neler var? İşte, 2-4-6-8-9 Eylül BİM indirimli ürünler broşürü…
Eylül ayının ilk haftasında BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün yer aldı. BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik malzemelerinden gıdaya, ev tekstilinden beyaz eşya çeşitlerie kadar onlarca farklı ürün yer aldı. 2-4-6-8-9 Eylül BİM indirimli ürünler broşüründe yer alan masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza dikkat çekti. İşte, Bim’de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı ile BİM indirimli ürünler listesi…
2 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı – 14.900 TL
Elektrikli Masaj Yatağı 9.900 TL
Oto Yıkama Makinesi 4.900 TL
Ev Tipi Portatif Sauna – 99.000 TL
Masaj Koltuğu 49.5000 TL
2 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak – 9.990 TL
Visco torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 9.950 TL
4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Nevresim Seti - 599 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 349 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti - 479 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 249 TL
Yastık Kılıfı - 79 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 89 TL
Saç Kurutma Bonesi - 99 TL
4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çamaşır Sepeti 58 L - 399 TL
Tekerlekli Saklama Kutusu 35 L - 329 TL
Çamaşır Selesi 30 L - 189 TL
Çift Renkli Saklama Kabı 400 ml - 39 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml - 35 TL
Filtreli Sürahi 3,5 L - 949 TL
Papatya Şekilli Desenli Tepsi - 119 TL
Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 6 L - 109 TL
Plastik Ürün Çeşitleri - 35 TL
Mandal Çeşitleri 20'li - 45 TL
4 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm – 1.150 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri – 2,90 TL
Çelik Derin Tencere 30 cm – 1.150 TL
Sütlük 14 cm – 219 TL
Krep Tava 26 cm – 279 TL
Meyve Bıçağı 3'lü – 45 TL
Cam Saklama Kabı Seti 3'lü – 219 TL
Cam Kavanoz 900 cc – 89 TL
Cam Baharatlık 290 cc – 59 TL
Cam Fiyonklu Kapaklı Kase – 149 TL
Cam Turşu Kavanozu 2000 cc – 99 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı – 379 TL
6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 10.550 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak – 3.290 TL
Mikrodalga Fırın – 3.490 TL
Türk Kahve Makinesi – 1.990 TL
Rondo Doğrayıcı – 999 TL
Stand Mikser/Hamur Yoğurma Makinesi – 5.290 TL
Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi – 3.500 TL
Buharlı Ütü – 1.590 TL
6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
32 İnç Full HD QLED Android TV – 9.900 TL
Kafa Üstü Bluetooth Kulaklık – 890 TL
Sesli Görüşme Özellikli Akıllı Saat – 1.290 TL
Kablosuz Speaker – 490 TL
Çok Fonksiyonlu Etiket Yazıcı – 1.290 TL
Party Speaker – 790 TL
Mantar Masa Lambası – 399 TL
Şarjlı Kitap Okuma Işığı – 349 TL
Katlanabilir Şarjlı Masa Lambası – 390 TL
Alkalin Pil Çeşitleri 4'lü – 99 TL
6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
50 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV – 17.450 TL
Dinozor Figürlü Oyuncak Araba – 159 TL
Oyuncak Arabalar 3'lü – 129 TL
Sürtmeli Su Atan İtfaiye – 399 TL
Çiçek Oyuncak Blokları – 289 TL
Toplu Yapı Blokları 54 Parça – 269 TL
Jumbo Boyama Kitapları – 79 TL
Duvar Düzenleyici – 479 TL
8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dana Kangal Sucuk 500 g – 299 TL
Fıstıklı Hindi Salam 2x50 g – 37,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g – 399 TL
Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g – 159 TL
Ayran 2 L – 79,50 TL
Yüzde 0,5 Yağlı Süt 1 L – 39,50 TL
Yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3000 g – 189 TL
Labne 3x150 g – 149 TL
Milföy Hamuru 1 kg – 139 TL
Mantı 1 kg – 215 TL
8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kakaolu Fındık Kreması 315 g – 349 TL
Soğuk Kahve 250 ml – 39,50 TL
Kuru Meyve Ruloları 100 g – 109 TL
Kuru Meyve Çeşitleri – 159 TL
Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 g – 99 TL
Kakao ve Bisküvi Parçacıklı Krema 200 g – 149 TL
Meyve Bar 75 g – 109 TL
Meyve Topu 80 g – 69,50 TL
Kurabiye Çeşitleri 80 g – 119 TL
8 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kağıt Havlu 16'lı – 219 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı – 319 TL
Toz Deterjan 9 kg – 499 TL
Ultra Çamaşır Suyu 750 ml – 79 TL
WC Blok 5'li – 199 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü – 85 TL
Bebek Bezi Aylık Paket – 409 TL
Günlük Ped 60'lı – 89 TL
Hijyenik Ped Gece 28'li – 89 TL
Islak Havlu 4x70'li – 99 TL
As-Çek-Kullan Kağıt Havlu 7 Rulo – 139 TL
9 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU
No Frost Buzdolabı – 35.900 TL
Buzdolabı – 19.900 TL
No Frost Buzdolabı – 21.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi – 22.900 TL
8 kg Çamaşır Makinesi – 20.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi – 18.900 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı – 6.900 TL
Kapaklı Raflı Çalışma Masası – 1.950 TL
İki Çekmeceli Komodin – 1.450 TL
3 Çekmeceli Bölmeli Şifonyer – 2.650 TL
Profesyonel Cam Temizleme Seti – 2.490 TL
Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak – 7.250 TL
Boyun Destekli Visco Yastık – 899 TL