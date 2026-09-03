Eylül ayının ilk haftasında BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün yer aldı. BİM aktüel ürünler kataloğunda temizlik malzemelerinden gıdaya, ev tekstilinden beyaz eşya çeşitlerie kadar onlarca farklı ürün yer aldı. 2-4-6-8-9 Eylül BİM indirimli ürünler broşüründe yer alan masaj koltuğu, portatif sauna, su artıma cihazı ve sandıklı baza dikkat çekti. İşte, Bim’de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı ile BİM indirimli ürünler listesi…