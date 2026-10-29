Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı Show TV'de yayınlanacak. Film, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanat alanında yaşanan dönüşümü ve ilk Türk operalarından Özsoy Operası'nın hazırlanış sürecini anlatıyor. Başrollerinde Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay ve Ahmet Rıfat Şungar gibi isimlerin yer aldığı yapım, tarihî hikâyesiyle dikkat çekiyor. 2024 yılında sinemalarda gösterime giren film, Yağız Alp Akaydın tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Peki, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman çekildi? İşte Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları...
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yeniden televizyon izleyicilerinin gündemine geldi. 1930’lu yılların Türkiye’sini konu alan yapım, genç Cumhuriyet’in kültür ve sanat alanındaki atılımlarını beyaz perdeye taşıyor. Filmde, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti öncesinde hazırlanan Özsoy Operası’nın hikâyesi anlatılıyor. Peki, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Cumhuriyet Şarkısı ne zaman çekildi? İşte detaylar...
BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen kültür ve sanat devrimini konu alıyor. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ziyareti için bir opera hazırlanması süreci anlatılıyor.
Besteci Ahmet Adnan Saygun ve sanatçı arkadaşları, Özsoy Operası’nı kısa sürede tamamlayıp sahnelemek için büyük bir çaba gösteriyor. Tüm zorluklara rağmen sürdürülen hazırlıklar, genç Cumhuriyet’in sanat alanındaki hedeflerini ve modernleşme mücadelesini gözler önüne seriyor.
BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor.
- Salih Bademci – Ahmet Adnan Saygun
- Ertan Saban – Mustafa Kemal Atatürk
- Ahmet Rıfat Şungar – Münir Hayri Egeli
- Birce Akalay – Nimet Vahid
- Melis Sezen – Mediha Hanım
- Şifanur Gül – Nükhet
- Mehmet Özgür – Süleyman
- Burak Bilgili – Nurullah Şevket Taşkıran
- Emre Karayel – Nuri Conker
- Bensu Soral – Miti Kovaçeva
- Okan Yalabık – Osman Zeki Üngör
BİR CUMHURİYET ŞARKISI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki kültür ve sanat çalışmalarını anlatan film, tarihî hikâyesiyle izleyicilerle buluşacak.