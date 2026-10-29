BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen kültür ve sanat devrimini konu alıyor. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine İran Şahı Rıza Pehlevi’nin ziyareti için bir opera hazırlanması süreci anlatılıyor.

Besteci Ahmet Adnan Saygun ve sanatçı arkadaşları, Özsoy Operası’nı kısa sürede tamamlayıp sahnelemek için büyük bir çaba gösteriyor. Tüm zorluklara rağmen sürdürülen hazırlıklar, genç Cumhuriyet’in sanat alanındaki hedeflerini ve modernleşme mücadelesini gözler önüne seriyor.