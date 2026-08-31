Borsada sert düşüş! 31 Ağustos Pazartesi borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde sert düşüşle tamamlandı. Güne yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde satış baskısının artmasıyla geriledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 değer kaybıyla 14.334,06 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 307,50 puan azalırken toplam işlem hacmi 253,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi ise yüzde 1,43 değer kaybetti. Peki, borsa neden düştü, 31 Ağustos 2026 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? İşte, borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa İstanbul'da 31 Ağustos Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt dışı haber akışı yer aldı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,25 düşüşle 14.604,26 puandan başladı. Gün içerisinde satışların güçlenmesiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 kayıpla 14.334,06 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de değer kayıpları görüldü. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamaları ve Orta Doğu'da artan gerilim risk iştahını olumsuz etkiledi. Peki, borsa neden düştü, 31 Ağustos 2026 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden geriledi? İşte, Borsa İstanbul'da gün sonu verileri ve borsadaki düşüşün nedenleri...
BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ YÜZDE 2,10 DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününü yüzde 2,10 değer kaybıyla 14.334,06 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,50 puan geriledi. Gün sonunda Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi ise 253,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsadaki düşüşte küresel piyasalardaki negatif seyir ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi, küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.
Bunun yanında Orta Doğu'da artan gerilim de piyasalarda belirsizliğin yükselmesine neden oldu. Küresel piyasalardaki satış baskısının Borsa İstanbul'a da yansımasıyla BIST 100 endeksinde gün içerisinde değer kaybı hızlandı.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ GERİLEDİ
Sektör bazında da genel olarak negatif bir görünüm öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi ise yüzde 1,43 değer kaybetti.
BIST 100 endeksindeki düşüşte özellikle yüksek ağırlığa sahip sektörlerdeki gerilemeler etkili oldu.
EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR BELLİ OLDU
Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.
En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 7,45 ile iletişim olarak kayıtlara geçti.
BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 14.200 ve 14.100 puan seviyelerinin destek, 14.400 ve 14.500 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.
Endeksin önümüzdeki işlem günlerinde söz konusu seviyelerdeki hareketi yatırımcıların yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.
BORSA İSTANBUL'DA TOPLAM İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?
Borsa İstanbul'da 31 Ağustos Pazartesi günü toplam işlem hacmi 253,8 milyar lira olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,50 puan azalarak 14.334,06 puana geriledi.
Güne 14.604,26 puandan başlayan BIST 100 endeksinde gün sonunda yüzde 2,10'luk düşüş kaydedildi.