EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 7,45 ile iletişim olarak kayıtlara geçti.