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        Haberler Bilgi Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig 5. hafta heyecanı! Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig 5. hafta heyecanı! Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? 11 Eylül Cuma günü Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı ile başlıyor. Öte yandan Union Berlin-Schalke 04, Venezia-Fiorentina, Rennes-Marsilya, Sevilla-Valencia karşılaşmalarının saati de araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için maçların saatlerine haberimizde yer verdik. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 11 Eylül Cuma günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı ile başlıyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 11 Eylül maç programı...

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        BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

        20.00 : Beşiktaş-Erzurumspor FK

        20.00 : Sarıyer-Bandırmaspor

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        21.30 : Union Berlin-Schalke 04

        21.45 : Venezia-Fiorentina

        21.45 : Rennes-Marsilya

        22.00 : Sevilla-Valencia

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