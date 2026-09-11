Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig 5. hafta heyecanı! Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 11 Eylül Cuma günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Süper Lig 5. hafta karşılaşmaları Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı ile başlıyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 11 Eylül maç programı...