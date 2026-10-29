BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 29 Ekim 2026 Perşembe bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi, EFT-Havale yapılır mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Para çekme, yatırma, transfer ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, resmi tatilde bankaların nasıl hizmet vereceğini araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT, havale ve FAST işlemleri yapılır mı? İşte 29 Ekim 2026 banka çalışma saatleri ve tatil takvimi…
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle şubeden işlem yapmayı planlayanlar ile para transferi gerçekleştirecek kişiler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini merak ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi gibi bankaların çalışma takvimi gündemdeki yerini korurken ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin durumu da araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT, havale ve FAST işlemleri yapılır mı? İşte detaylar…
29 EKİM 2026 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında Türkiye genelindeki kamu ve özel banka şubelerinde normal mesai yapılmayacak.
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların standart şubelerinde gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Vatandaşlar, şubeden yapılması gereken işlemler için resmi tatilin sona ermesini bekleyecek.
29 EKİM'DE EFT, HAVALE VE FAST YAPILIR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda standart EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle normal şekilde gerçekleştirilemeyecek. Tatil sırasında verilen EFT talimatları, bankaların uygulamalarına göre ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınabilecek.
Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Farklı bankalar arasında para göndermek isteyenler, işlem limitleri dahilinde 7 gün 24 saat hizmet veren FAST sistemini kullanabilecek.
29 EKİM'DE ATM VE MOBİL BANKACILIK ÇALIŞACAK MI?
Resmi tatil boyunca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ATM'lerden para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek, mobil uygulamalar üzerinden hesaplarını kontrol edebilecek.
Ancak bazı bankacılık işlemlerinin tamamlanma süresi, kullanılan hizmete ve bankanın uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecek.
BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından bankalar, 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kamu ve özel banka şubelerinde normal mesai düzenine dönülecek.
Böylece vatandaşlar, resmi tatil boyunca şubelerden gerçekleştiremedikleri bankacılık işlemlerini cuma günü yapabilecek.