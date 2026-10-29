BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 29 Ekim 2026 Perşembe bugün bankalar kapalı mı, çalışıyor mu, tatil mi, EFT-Havale yapılır mı?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle şubeden işlem yapmayı planlayanlar ile para transferi gerçekleştirecek kişiler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini merak ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi gibi bankaların çalışma takvimi gündemdeki yerini korurken ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetlerinin durumu da araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu, tatil mi, EFT, havale ve FAST işlemleri yapılır mı? İşte detaylar…