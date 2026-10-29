BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? 29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un işlem takvimine çevrildi. Resmi tatil nedeniyle hisse senedi piyasasında uygulanacak seans saatleri, yatırım planlaması yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle 28 Ekim'de uygulanan yarım günlük seansın ardından 29 ve 30 Ekim tarihlerinde işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Borsa İstanbul'un 2026 yılı resmi tatil takvimi, seansların yanı sıra takas tarihleriyle ilgili de önemli ayrıntılar içeriyor. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte yanıtı…