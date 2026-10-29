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        Haberler Bilgi BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? 29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri

        BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? 29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul'un çalışma durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hisse senedi alım satımı yapmak isteyenler, resmi tatilde işlemlerin nasıl ilerleyeceğini ve piyasaların ne zaman normal düzenine döneceğini araştırıyor. Bu sebeple ''Bugün borsa açık mı, kapalı mı?'' soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte 29 Ekim 2026 Borsa İstanbul çalışma saatleri ve tatil takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        1

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un işlem takvimine çevrildi. Resmi tatil nedeniyle hisse senedi piyasasında uygulanacak seans saatleri, yatırım planlaması yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle 28 Ekim'de uygulanan yarım günlük seansın ardından 29 ve 30 Ekim tarihlerinde işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. Borsa İstanbul'un 2026 yılı resmi tatil takvimi, seansların yanı sıra takas tarihleriyle ilgili de önemli ayrıntılar içeriyor. Peki, bugün borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı? İşte yanıtı…

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        29 EKİM 2026 BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre Pay Piyasası'nda seans düzenlenmeyecek ve hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

        Resmi tatil nedeniyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da seans yapılmayacak.

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        BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü yeniden işleme açılacak. Pay Piyasası'nda normal seans düzenine dönülecek ve yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Böylece 29 Ekim'deki bir günlük resmi tatilin ardından borsa işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

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        29 EKİM TATİLİ TAKAS İŞLEMLERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

        Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas tarihlerinde de değişikliğe gidildi. Resmi takvime göre 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen pay piyasası işlemlerinin takası 30 Ekim Cuma günü yapılacak.

        27 Ekim Salı ve 28 Ekim Çarşamba günlerinde gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 2 Kasım 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.

        5

        30 EKİM CUMA GÜNÜ BORSA TAM GÜN MÜ AÇIK?

        30 Ekim 2026 Cuma günü Borsa İstanbul'da tam gün işlem gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Pay Piyasası normal çalışma saatlerine dönecek. Yatırımcılar hisse senedi işlemlerine olağan seans takvimi üzerinden devam edebilecek.

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        2026 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

        1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı

        19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

        23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

        1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

        19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

        26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı

        15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

        30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı

        28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı

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