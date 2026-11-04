BUGÜN DİZİLER VAR MI, YOK MU? Maç gecesinde son durum! 4 Kasım 2026 Çarşamba bu akşam Sevdan Bir Ateş yayınlanacak mı, hangi diziler var?
''Bu akşam diziler var mı, yok mu?'' sorusu, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın üçüncü gününde Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Liverpool maçının oynanacağı akşamda gözler kanalların yayın akışlarına çevrilmiş durumda. Peki, bugün diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba akşamı Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı yayınlanacak mı? İşte detaylar…
4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı dizilerinin takipçileri, bu akşam yeni bölüm olup olmadığını öğrenmek için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var, hangileri yok? 4 Kasım Çarşamba günü Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı yayınlanacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar…
SEVDAN BİR ATEŞ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin 9. bölümü saat 20.00'de yayınlanacak.
YERALTI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 21. bölümü saat 20.00'de başlayacak.
BU AKŞAM MASTERCHEF TÜRKİYE YAYINLANACAK MI?
TV8’de izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye yarışması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.
BU AKŞAM KANAL D’DE NE VAR?
4 Kasım 2026 Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20.00’de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
BU AKŞAM TRT 1’DE NE VAR?
TRT 1'in 4 Kasım 2026 yayın akışına göre, saat 20.45'te Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayınlanacak.
BU AKŞAM ATV’DE HANGİ YAPIM YAYINLANACAK?
ATV’nin 4 Kasım 2026 Çarşamba günkü yayın akışına göre, saat 20.00'de Var Mısın Yok Musun? yarışması izleyici karşısına çıkacak.
BU AKŞAM STAR TV’DE NE VAR?
Star TV’nin 4 Kasım 2026 Çarşamba yayın akışına göre, saat 20.00'de Kocan Kadar Konuş filmi sinemaseverlerle buluşacak.