Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 hastaneler, sağlık ocakları ve aciller açık mı, kaça kadar açık?

28 Ekim ve 29 Ekim hastanelerin çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde sağlık hizmeti alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hastaneler, sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezlerinde rutin muayene, tahlil ve reçete işlemlerini yaptırmak isteyenler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü, 29 Ekim Perşembe hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…