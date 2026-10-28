Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 hastaneler, sağlık ocakları ve aciller açık mı, kaça kadar açık?

        Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 hastaneler, sağlık ocakları ve aciller açık mı, kaça kadar açık?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü çalışacak, 29 Ekim Perşembe günü hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve aciller açık mı, kapalı mı? soruları rutin muayene olacak, aşı yaptıracak, kan tahlili verecek veya ilaç yazdıracak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        28 Ekim ve 29 Ekim hastanelerin çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde sağlık hizmeti alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hastaneler, sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezlerinde rutin muayene, tahlil ve reçete işlemlerini yaptırmak isteyenler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü, 29 Ekim Perşembe hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…

        2

        28 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatil arifesi olması nedeniyle sağlık kuruluşlarında yarım gün mesai uygulanacak. Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinin poliklinikleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

        3

        29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Kamu hastanelerinin poliklinikleri ve Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Rutin muayene ve planlı sağlık işlemleri için hizmetler, tatil düzenlemesine göre yürütülecek.

        Özel hastanelerin poliklinik çalışma saatleri kuruma göre değişebileceğinden, muayene planı yapanların ilgili hastaneden bilgi alması gerekiyor.

        4

        28-29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

        28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü acil servisler 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatil nedeniyle acil sağlık hizmetlerine ara verilmeyecek. Ani gelişen sağlık sorunlarında vatandaşlar kamu ve özel hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.

        5

        29 EKİM'DE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇIK MI?

        Aile Sağlığı Merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise yarım gün çalışacak ve mesai saat 13.00'te sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de 2 araca çarpan kamyon bahçeye düştü

        İstanbul Sultangazi'de, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.(DHA)

        #hastane
        #sağlık ocağı
        #acil
        #29 Ekim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Çatıdan kaçmaya çalıştı... 17 yıl hapisle aranıyordu
        Duygulandıran buluşma
        Duygulandıran buluşma
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        Kanlı tapu çetesinin lideri 13 yıl sonra yakalandı!
        "Arabamızı iade etsin"
        "Arabamızı iade etsin"
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        Araç kullanımı ve kazalar azaldı
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        MGM'den Marmara için kritik uyarı! 29 kent için alarm verildi
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!