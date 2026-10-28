Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim 2026 hastaneler, sağlık ocakları ve aciller açık mı, kaça kadar açık?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü çalışacak, 29 Ekim Perşembe günü hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve aciller açık mı, kapalı mı? soruları rutin muayene olacak, aşı yaptıracak, kan tahlili verecek veya ilaç yazdıracak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu hakkında tüm merak edilenler…
28 Ekim ve 29 Ekim hastanelerin çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde sağlık hizmeti alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hastaneler, sağlık ocakları ve Aile Sağlığı Merkezlerinde rutin muayene, tahlil ve reçete işlemlerini yaptırmak isteyenler, resmi tatil nedeniyle uygulanacak mesai düzenini araştırıyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün mü, 29 Ekim Perşembe hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve acil servisler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…
28 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü resmi tatil arifesi olması nedeniyle sağlık kuruluşlarında yarım gün mesai uygulanacak. Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinin poliklinikleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmet verecek.
29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Kamu hastanelerinin poliklinikleri ve Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Rutin muayene ve planlı sağlık işlemleri için hizmetler, tatil düzenlemesine göre yürütülecek.
Özel hastanelerin poliklinik çalışma saatleri kuruma göre değişebileceğinden, muayene planı yapanların ilgili hastaneden bilgi alması gerekiyor.
28-29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü acil servisler 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatil nedeniyle acil sağlık hizmetlerine ara verilmeyecek. Ani gelişen sağlık sorunlarında vatandaşlar kamu ve özel hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.
29 EKİM'DE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ AÇIK MI?
Aile Sağlığı Merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise yarım gün çalışacak ve mesai saat 13.00'te sona erecek.