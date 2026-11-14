BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Kasım 2026 maç programı belli oldu!

14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan "Bugün maç var mı?", "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" ve "Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken UEFA Uluslar Ligi'nde sekiz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Günün dikkat çeken mücadeleleri arasında Portekiz-Danimarka, Norveç-Galler ve İsveç-Bosna Hersek maçları bulunuyor. Basketbolda A Milli Kadın Takımı İsrail karşısına çıkarken, Voleybolda ise Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. İşte 14 Kasım 2026 maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kanallar...