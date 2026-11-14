BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Kasım 2026 maç programı belli oldu!
14 Kasım 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bugün futbol, basketbol ve voleybolda önemli karşılaşmalar oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz-Danimarka ve Norveç-Galler maçları öne çıkarken basketbolda İsrail-Türkiye karşılaşması, voleybolda ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi ile mücadelelerin başlama saatleri ve yayın kanalları!
14 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Böylece sporseverler tarafından araştırılan "Bugün maç var mı?", "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?" ve "Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt buldu. Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken UEFA Uluslar Ligi'nde sekiz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Günün dikkat çeken mücadeleleri arasında Portekiz-Danimarka, Norveç-Galler ve İsveç-Bosna Hersek maçları bulunuyor. Basketbolda A Milli Kadın Takımı İsrail karşısına çıkarken, Voleybolda ise Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. İşte 14 Kasım 2026 maç programı, başlama saatleri ve yayıncı kanallar...
14 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Uluslar Ligi
17.00 Kosova - İsrail
20.00 Norveç - Galler (A Spor)
20.00 Gürcistan - Macaristan
22.45 Portekiz - Danimarka (A Haber)
22.45 İsveç - Bosna Hersek (A Spor)
22.45 Romanya - Polonya (A Para)
22.45 Avusturya - İrlanda (S Sport Plus)
22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna (S Sport Plus)
BUGÜN MİLLİ MAÇ VAR MI? FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cumartesi günü maçı bulunmuyor. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak. Fransa-Türkiye karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.
TFF 2. Lig
13.00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK
13.00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Fethiyespor
13.00 İskenderunspor - Karacabey Belediyespor
13.00 Ankaraspor - Aliağa FK
13.00 Muşspor - Güzide Gebzespor
13.00 Kastamonuspor - Şanlıurfaspor
13.00 Erbaaspor - Elazığspor
13.00 İnegöl Kafkasspor - Çorluspor 1947
13.00 68 Aksaray Belediyespor - Hatayspor
13.00 Sebat Gençlikspor - Adana Demirspor
14.00 Kütahyaspor - Ankaragücü
15.00 Kırklarelispor - İnegölspor
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Serikspor
15.30 Erzincanspor - 12 Bingölspor
15.30 Sakaryaspor - Ankara Demirspor
15.30 Somaspor - Arnavutköy Belediyespor
15.30 Menemen FK - Isparta 32 Spor
BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sekizinci hafta, 14 Kasım Cumartesi günü dört karşılaşmayla başlayacak.
Günün ilk mücadelesinde Aliağa Petkim Spor ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, TOFAŞ deplasmanına çıkarken Galatasaray MCT Technic ise Biotekno Körfez Basket ile mücadele edecek. Akşam programı Pizzabulls Bordo Bandırma-Karşıyaka maçıyla tamamlanacak.
Basketbol Süper Ligi
13.00 Aliağa Petkim Spor - Türk Telekom (beIN SPORTS 5)
15.30 TOFAŞ - Trabzonspor (beIN SPORTS 5)
18.00 Biotekno Körfez Basket - Galatasaray MCT Technic (beIN SPORTS 5)
20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma - Karşıyaka (beIN SPORTS 5)
İSRAİL-TÜRKİYE KADIN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ikinci tur elemelerindeki ikinci maçına çıkıyor. I Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cumartesi günü İsrail ile karşı karşıya gelecek.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Rimi Olympic Centre'da oynanacak mücadele, TSİ 20.40'ta başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Grubun ilk maçında Karadağ'ı 79-62 mağlup eden milliler, İsrail karşılaşmasının ardından 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da Polonya'ya konuk olacak.
20.40 İsrail - Türkiye (TRT Spor Yıldız)
VOLEYBOLDA GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA?
SMS Grup Efeler Ligi'nin altıncı haftasında 14 Kasım Cumartesi günü yedi karşılaşma oynanacak. Günün öne çıkan maçında Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı, şifresiz yayınlanacak.
Efeler Ligi
14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor - Altekma (TVF Voleybol TV)
14.00 Gebze Belediyespor - Ziraat Bankkart (TRT Spor Yıldız)
16.00 Spor Toto - İstanbul Gençlik (TVF Voleybol TV)
16.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor - Sungurlu Belediyespor (TVF Voleybol TV)
16.30 İBB Spor Kulübü - Gaziantep Gençlik Spor (TVF Voleybol TV)
19.00 Galatasaray Madeş Mobilya - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor)
19.00 Halkbank - Sultanbeyli Belediyespor (TVF Voleybol TV)