BUGÜN SATIŞTA! BİM 21-22-24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL BROŞÜRÜ | BİM Salı, Çarşamba, Cuma aktüel fırsat ürünleri neler? BİM markete Şişme Jakuzili Spa Seti geliyor!
BİM'in 21, 22 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının erişimine açıldı. Üç farklı güne yayılan kampanyalarda atıştırmalıklardan içeceklere, ev tekstili ürünlerinden mutfak gereçlerine ve yalnızca BİM'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. 21 Temmuz Salı günü mağaza raflarına Hollanda peyniri aromalı mısır çerezi, yoğurt ve mevsim yeşillikleri aromalı patates cipsi, ketçaplı cips, nacho mısır cipsi ile karpuz ve çilek aromalı soğuk çay çeşitleri gelecek. Peki, haftanın devamında BİM mağazalarında hangi indirimli ürünler bulunacak? İşte 21, 22 ve 24 Temmuz BİM kataloglarında yer alan dikkat çekici fırsatlar ve fiyat bilgileri…
BİM, yeni haftanın aktüel ürün programını üç ayrı kampanya günüyle duyurdu. 21 Temmuz Salı günü mağazalarda gıda, şarküteri ve serinletici içecek seçenekleri müşterilerle buluşacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise yalnızca BİM’in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek ürünler satışa açılacak. Haftanın son kampanyası 24 Temmuz Cuma günü başlayacak; ev tekstilinden mutfak gereçlerine, banyo ürünlerinden günlük kullanıma yönelik çeşitli seçeneklere kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda hangi fırsat ürünleri bulunuyor? İşte kampanya günlerine göre satışa sunulacak ürünler ve merak edilen ayrıntılar…
BİM 21 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
Vip Soğuk Kahve Caramel Macchiato (250 ml) - 35 TL
Le' Cola Kola & Vişne Aromalı Gazlı İçecek (330 ml) - 25 TL
Hotline Enerji İçeceği (1 L) - 39 TL
Munchiz Mısır Çerezi Hollanda Peyniri Aromalı (107 g) - 34,50 TL
Lays Patates Cipsi Yoğurt ve Mevsim Yeşillikli (193 g) - 75 TL
Ruffles Patates Cipsi Ketçap Aromalı (193 g) - 75 TL
Doritos Mısır Cipsi Nacho (218 g) - 75 TL
Herby Karpuz & Çilek Aromalı Soğuk Çay (1 L) - 52 TL
Le Monatta Karadutlu Limonata (1 L) - 52 TL
Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz (2,5 L) - 72,50 TL
Dimes Ananas Aromalı İçecek (1 L) - 59 TL
Patiseath Meyve Bar Vişneli Bitter Çikolata Kaplı (35 g) - 45 TL
Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve (150 g) - 275 TL
Torku Dana Kangal Sucuk (500 g) - 315 TL
Yörsan %0,5 Yağlı Süt (1 L) - 39 TL
Banvit Çıtır Piliç Finger (1000 g) - 189 TL
Banvit Piliç Baget (1000 g) - 69,90 TL
Gedik Çıtır Piliç Burger (1000 g) - 125 TL
Namet Dana Macar Salam (150 g) - 85 TL
Pınar Hindi Salam (1000 g) - 159 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis (430 g) - 89 TL
Aytaç Dana Döner Dürüm (180 g) - 79 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g) - 329 TL
Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (700 g) - 315 TL
Gündoğdu Az Tuzlu Tulum Peyniri (350 g) - 199 TL
Yeşilada Izgara Peyniri (250 g) - 89,50 TL
Alsan Riviera Zeytinyağı (5 L) - 899 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg) - 275 TL
Mutlu Makarna Çeşitleri - 19,75 TL
Pastavilla Lazanya (500 g) - 115 TL
Doyum Bulgur Çeşitleri (1 kg) - 39 TL
Dudomi Noodle Aşkı Peynirli Jalapeno (80 g) - 32,50 TL
Uno Geleneksel Lavaş (390 g 25 cm) - 69 TL
Wasa Susam Gevrek Ekmek (200 g) - 99 TL
Ridada Glutensiz %100 Karabuğday Ekmeği (500 g) - 149 TL
Yayla Salata Toping Çeşitleri (150 g) - 37,50 TL
Ankara Üzüm Sirkesi (5 Lt) - 175 TL
Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/Kg (2 kg) - 205 TL
Lokman Mandalina Reçeli (1 kg) - 79,50 TL
Yurttan Haşlanmış Konserve Çeşitleri (580 g) - 32,50 TL
Ant Bahar Hindi Konserve Çeşitleri (120 g) - 74,50 TL
Doğa Esmer Şeker Çeşitleri (500 g) - 64,50 TL
BİM 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
İntex Şişme Jakuzili Spa Seti - 34.750 TL
Saraylı Makaslı Platform 12 Metre - 875.000 TL
Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 16.900 TL
Kumtel Cam Kapaklı İçecek Dolabı Siyah 44 Lt - 7.900 TL
Welmi Ev Tipi Portatif Infrared Sauna + Çok Fonksiyonlu Ayak Spa Masaj Aleti - 95.000 TL
Happhom Elektrikli Masaj Koltuğu - 12.900 TL
Homedius Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.990 TL
Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak - 3.250 TL
Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak - 9.950 TL
Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak - 5.790 TL
Homedius Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak - 1.690 TL
Nilfisk Basınçlı Yıkama Makinesi Core 130 - 5.500 TL
Minderli Katlanır Sehpalı Şezlong Seti - 4.750 TL
Saraylı Katlanabilir Tekerlekli Platform Merdiven - 25.000 TL
Saraylı Rayan Çok Amaçlı Merdiven 4x3 - 5.900 TL
BİM AKTÜEL 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL
Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL
DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL
DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL
Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL
Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL
Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL
Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL
Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL
Hasır Şapka Kadın 199 TL
Merserize Şapka Kadın 129 TL
Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL
Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL
Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL
Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL
Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL
Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL
2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL
Slim Askı Seti 10'lu 59 TL
İnci Askı Seti 5'li 85 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL
Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL
Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL
Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL
Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL
Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL
Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL
Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL
Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL
Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL
Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL
Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL
Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL
Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL
Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL
Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL
Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL
Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL
Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL
Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL