BUGÜN SATIŞTA! BİM 21-22-24 TEMMUZ 2026 AKTÜEL BROŞÜRÜ | BİM Salı, Çarşamba, Cuma aktüel fırsat ürünleri neler? BİM markete Şişme Jakuzili Spa Seti geliyor!

BİM, yeni haftanın aktüel ürün programını üç ayrı kampanya günüyle duyurdu. 21 Temmuz Salı günü mağazalarda gıda, şarküteri ve serinletici içecek seçenekleri müşterilerle buluşacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise yalnızca BİM’in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek ürünler satışa açılacak. Haftanın son kampanyası 24 Temmuz Cuma günü başlayacak; ev tekstilinden mutfak gereçlerine, banyo ürünlerinden günlük kullanıma yönelik çeşitli seçeneklere kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda hangi fırsat ürünleri bulunuyor? İşte kampanya günlerine göre satışa sunulacak ürünler ve merak edilen ayrıntılar…