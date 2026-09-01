BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 1 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...
Eylül ayının ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film, yarışma ve spor programlarıyla dolu bir yayın akışı bekliyor. Yeni sezon dizilerinin ekrana gelmeye başlamasıyla birlikte kanalların akşam kuşağındaki seçenekleri artarken, izleyiciler de "Bu akşam hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. 1 Eylül 2026 Salı günü Star TV'de yeni dizi Tuzlu Kahve, TRT 1'de ise Türkiye - Azerbaycan 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı ekranlara gelecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 1 Eylül 2026 Salı gününe ait yayın akışı...
Eylül ayının ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlara dair araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon dizileri ekrana dönmeye başlarken, kanalların akşam kuşağındaki programları da dikkat çekiyor. Dizi tutkunlarından spor severlere kadar geniş bir izleyici kitlesine hitap eden yayınlar arasında Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve ve TRT 1 ekranlarındaki Türkiye - Azerbaycan 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı öne çıkıyor. Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler ise 1 Eylül 2026 Salı günü hangi kanalda hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı haberimizde...
KANALLARIN 1 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Muhtemel Aşk
02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Yaprak Dökümü
11:30 - Daha 17
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Bugün Güzel
22:30 - Bugün Güzel
01:00 - Meth Gator'a Saldırı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:55 - Lingo Türkiye
18:00 - Ana Haber
19:00 - Türkiye - Azerbaycan | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı
21:00 - Asırlık Gece
00:30 - 3'te 3
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:45 - İkinci Aile
09:15 – Yüksek Sosyete
10:45 - Çirkin
14:00 - Güzel Köylü
15:45 - Sevdiğim Sensin
19:00 – Star Haber
20:00 – Tuzlu Kahve (Yeni Dizi)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Aldatmak
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 - Kirli Sepeti
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Doktor Civanım
22:00 - Gurbetçi Şaban
00:00 - Doktor Civanım
01:45 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye