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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 1 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 1 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        Eylül ayının ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film, yarışma ve spor programlarıyla dolu bir yayın akışı bekliyor. Yeni sezon dizilerinin ekrana gelmeye başlamasıyla birlikte kanalların akşam kuşağındaki seçenekleri artarken, izleyiciler de "Bu akşam hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. 1 Eylül 2026 Salı günü Star TV'de yeni dizi Tuzlu Kahve, TRT 1'de ise Türkiye - Azerbaycan 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı ekranlara gelecek. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 1 Eylül 2026 Salı gününe ait yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        1

        Eylül ayının ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlara dair araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon dizileri ekrana dönmeye başlarken, kanalların akşam kuşağındaki programları da dikkat çekiyor. Dizi tutkunlarından spor severlere kadar geniş bir izleyici kitlesine hitap eden yayınlar arasında Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve ve TRT 1 ekranlarındaki Türkiye - Azerbaycan 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı öne çıkıyor. Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler ise 1 Eylül 2026 Salı günü hangi kanalda hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı haberimizde...

        2

        KANALLARIN 1 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Muhtemel Aşk

        02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:00 - Yaprak Dökümü

        11:30 - Daha 17

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Bugün Güzel

        22:30 - Bugün Güzel

        01:00 - Meth Gator'a Saldırı

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 - Hayallerinin Peşinde

        06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:30 - Kendi Düşen Ağlamaz

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:55 - Lingo Türkiye

        18:00 - Ana Haber

        19:00 - Türkiye - Azerbaycan | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı

        21:00 - Asırlık Gece

        00:30 - 3'te 3

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:45 - İkinci Aile

        09:15 – Yüksek Sosyete

        10:45 - Çirkin

        14:00 - Güzel Köylü

        15:45 - Sevdiğim Sensin

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Tuzlu Kahve (Yeni Dizi)

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Altı Üstü İstanbul

        02:40 - Aldatmak

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 - Kirli Sepeti

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Doktor Civanım

        22:00 - Gurbetçi Şaban

        00:00 - Doktor Civanım

        01:45 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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