BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 1 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

Eylül ayının ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlara dair araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte yeni sezon dizileri ekrana dönmeye başlarken, kanalların akşam kuşağındaki programları da dikkat çekiyor. Dizi tutkunlarından spor severlere kadar geniş bir izleyici kitlesine hitap eden yayınlar arasında Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve ve TRT 1 ekranlarındaki Türkiye - Azerbaycan 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı öne çıkıyor. Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler ise 1 Eylül 2026 Salı günü hangi kanalda hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı haberimizde...