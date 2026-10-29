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        Haberler Bilgi BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray bedava mı?

        BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray bedava mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de İETT otobüsü, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, Başkentray ve İZBAN seferleri araştırılıyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararının hangi hatları kapsadığı ve belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarında ücret alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, 29 Ekim Perşembe otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray toplu taşıma ücret tarifesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:13 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, metrobüs, İETT, Marmaray, vapur, Başkentray ve İZBAN seferlerinde uygulanacak ücret tarifeleri gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım kararı alınırken belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarının durumu da merak ediliyor. Peki, 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray bedava mı, ücretsiz mi? İşte, 29 Ekim 2026 toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        29 EKİM'DE OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro ve tramvay hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

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        29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

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        Ücretsiz seyahat kapsamındaki hatlar şöyle:

        * İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

        * Ankara: Başkentray

        * İzmir: İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi)

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        29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyol geçiş ücretleri de sürücülerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ücretsiz geçiş uygulamasının hangi köprü ve otoyolları kapsadığı, Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen güzergahlara göre değişiyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprüler ise ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuluyor.

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        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #toplu taşıma
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