Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilecek. Peki, 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi? İşte, 30 Ağustos toplu taşıma tarifesi…
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi? sorusu toplu taşıma kullanacak vatandaşlar tarafından araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen bazı raylı sistem hatlarında 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz ulaşım sağlanacak. Ücretsiz toplu taşıma uygulamasının kapsamına hangi hatların girdiği merak konusu oldu. İşte, ücretsiz 30 Ağustos toplu taşıma hatlarına ilişkin detaylar…
30 AĞUSTOS 2026'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilecek.
30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 30 Ağustos 2026 Pazar günü bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Zafer Bayramı kapsamında uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesinden Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nı kullanan yolcular yararlanabilecek. Bu hatlarda 30 Ağustos boyunca yolculardan ulaşım ücreti alınmayacak.
30 AĞUSTOS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos 2026 Pazar günü Marmaray ücretsiz olacak. İstanbul'da Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına alınacak.
30 AĞUSTOS'TA BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN hattı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, açıklanan hatlarda gün boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.
30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS VE METROBÜS BEDAVA MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması kapsamında otobüs ve metrobüslerin yanı sıra metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurları da 30 Ağustos 2026 Pazar günü gün boyunca ücretsiz olacak.
30 AĞUSTOS'TA VAPUR VE FERİBOT BEDAVA MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bu kapsamda Şehir Hatları vapurları da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için gün boyunca ücretsiz olacak. Ancak özel işletmeler tarafından gerçekleştirilen feribot seferlerinin ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında olup olmadığı işletmelere göre değişiklik gösterebilir.