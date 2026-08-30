Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS'TA VAPUR VE FERİBOT BEDAVA MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bu kapsamda Şehir Hatları vapurları da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için gün boyunca ücretsiz olacak. Ancak özel işletmeler tarafından gerçekleştirilen feribot seferlerinin ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında olup olmadığı işletmelere göre değişiklik gösterebilir.