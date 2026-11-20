CANLI ALTIN FİYATLARI 20 KASIM 2026: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın neden düşüyor, yükselecek mi?
Altın fiyatlarında düşüş 20 Kasım 2026 Cuma günü de devam ediyor. Ons altının 3.600 dolar sınırının altına gerilemesiyle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görüldü. Fed'in faiz politikası ve ABD'den gelen açıklamalar altın piyasasındaki satış baskısını artırdı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar? Altın neden düşüyor, yeniden ne zaman yükselecek? İşte, 20 Kasım Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın son durum…
20 Kasım Cuma günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yılın başında tarihi zirvesini gören ons altın, kasım ayında hızlanan satışlarla önemli ölçüde değer kaybetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve daha sıkı para politikası ihtimalinin güçlenmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Uluslararası piyasalardaki gerileme Türkiye'de gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını, alış-satış rakamlarını ve düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Kasım Cuma altın alış-satış fiyatları…
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI
Altın fiyatlarındaki gerilemenin temel nedenleri arasında ABD Merkez Bankasının para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim bulunuyor. Yılın başında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarını desteklerken son dönemde daha sıkı para politikası ihtimali öne çıktı.
27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanaklarının 18 Kasım'da yayımlanması, piyasalardaki faiz tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tutanaklarda Fed üyelerinin enflasyonun yüzde 2 hedefine çekilmesi için önümüzdeki aylarda ilave faiz artırımlarının gerekebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın enflasyonun istenen yönde ilerlemediğine ilişkin açıklamaları da yatırımcıların dikkatini çekti. Waller, aralık ayında 50 baz puanlık daha güçlü bir faiz artırımının dahi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Faizlerin yüksek kalacağı veya daha da artırılacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu beklentilerin güçlenmesiyle birlikte altın piyasasında satış baskısı arttı.
ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ? TARİHİ ZİRVEDEN YÜZDE 34'LÜK KAYIP
Ons altın, Ocak 2026'da yaklaşık 5.600 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yönünü aşağı çeviren değerli metal, kasım ayının ikinci yarısında 3.700 dolar seviyesinin altına geriledi.
19 Kasım gecesi 3.693 dolar civarına kadar çekilen ons altın, satışların hızlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. 20 Kasım sabahı açıklanan piyasa verilerinde ise ons altının 3.600 doların altında işlem gördüğü kaydedildi.
Yıl başındaki yaklaşık 5.600 dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında ons altındaki gerileme yüzde 34 seviyesine yaklaştı. Küresel piyasalardaki bu kayıp, Türkiye'de gram altın fiyatlarının da 6.000 TL sınırının altına inmesinde etkili oldu.
ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?
Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği tarihe ilişkin kesin bir öngörü bulunmuyor. Fiyatların yönünde Fed'in faiz kararları, ABD'de enflasyonun seyri ve faiz indirimi beklentilerinde yaşanabilecek değişimler belirleyici olacak.
Fed'in daha sıkı para politikası izleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Buna karşılık faiz indirimi ihtimalinin yeniden öne çıkması, doların zayıflaması veya küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artması altın fiyatlarını destekleyebilir.
Bu nedenle yatırımcılar, özellikle aralık ayında yapılacak Fed toplantısına ilişkin beklentileri ve ABD'den gelecek ekonomik verileri yakından izliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki hareketin devamında küresel faiz görünümü önemli rol oynayacak.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları 20 Kasım 2026 Cuma günü aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Saat 05.39 itibarıyla yayımlanan piyasa verilerinde has altın ve gram altın fiyatlarında günlük yaklaşık yüzde 2,97 düşüş kaydedildi. Ons altın ise 3.600 dolar seviyesinin altında işlem gördü.
Has altın: Alış 5.732,81 TL, satış 5.733,71 TL
22 ayar gram altın: Alış 5.761,62 TL, satış 5.762,53 TL
Çeyrek altın: Alış 9.557 TL, satış 9.687 TL
Yarım altın: Alış 19.114 TL, satış 19.338 TL
Tam altın: Alış 38.111 TL, satış 38.587 TL
Cumhuriyet altını: Alış 39.149 TL, satış 39.592 TL
Ata altın: Alış 39.149 TL, satış 39.592 TL
Ons altın: 3.554,82 dolar