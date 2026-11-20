20 Kasım Cuma günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yılın başında tarihi zirvesini gören ons altın, kasım ayında hızlanan satışlarla önemli ölçüde değer kaybetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıflaması ve daha sıkı para politikası ihtimalinin güçlenmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Uluslararası piyasalardaki gerileme Türkiye'de gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren canlı altın fiyatlarını, alış-satış rakamlarını ve düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Kasım Cuma altın alış-satış fiyatları…