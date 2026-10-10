Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında hata yapmadan 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalını ve takımların muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor-FB maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…