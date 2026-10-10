Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Çaykur Rizespor-FB maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…
Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zirve yarışında hata yapmadan 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın başlama saati, canlı yayın kanalını ve takımların muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor-FB maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başlayacak.
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, bu maçta takımını yalnız bırakacak.