Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 18 Temmuz 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları oyunseverlerin erişimine açıldı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişinin büyük ödülü kazandığı da çekiliş sonuçlarıyla birlikte belli oldu. Kupon sahipleri Sayısal Loto sonuç ekranı üzerinden biletlerini saniyeler içerisinde sorgulayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sayfasında yayımlanıyor. Peki, 18 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilenler…
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. 18 Temmuz Cumartesi günü yapılan çekilişin ardından binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte çıkan numaralar, Joker ve SüperStar bilgileri Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan ediliyor. Peki, 18 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte Çılgın Sayısal'da kazandıran numaralar...
18 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Temmuz 2026 Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Kupon sahipleri, çekilişte çıkan numaraları ve ikramiye bilgilerini resmi sonuç ekranından sorgulayabiliyor.
19 - 21 - 31 - 41 - 44 - 65
JOKER 13 + SÜPERSTAR 44
18 TEMMUZ CUMARTESİ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALARI
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar şu şekilde:
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.