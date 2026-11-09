COP31 NEDİR? Antalya Cop31 Zirvesi ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak? 2026 Cop31 programı tarihleri...

COP31 NEDİR, AÇILIMI NE?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında gerçekleştirilen 31. Taraflar Konferansı'nı ifade ediyor. İlk kez 1995 yılında düzenlenen ve her yıl farklı ülkelerin ev sahipliğinde yapılan bu toplantılar, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak kararların alındığı en önemli uluslararası platformlar arasında yer alıyor.

Ülkelerin iklim politikalarını değerlendirdiği, yeni hedefler belirlediği ve iş birliği imkanlarını görüştüğü zirvelerin 31'incisinde ise küresel iklim taahhütlerinin güçlendirilmesi ve mücadeleye yönelik daha kapsamlı adımlar atılması bekleniyor.