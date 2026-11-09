COP31 NEDİR? Antalya Cop31 Zirvesi ne zaman yapılacak, hangi ülkeler katılacak? 2026 Cop31 programı tarihleri...
Türkiye, dünya genelinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yön veren en önemli uluslararası buluşmalardan COP31'e ilk kez ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen zirve, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra 6 kıtadan gelen heyetleri aynı çatı altında buluşturuyor. Devlet ve hükümet başkanlarının da aralarında bulunduğu 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararlar ve ülkeler arası iş birliği konuları ele alınıyor. Peki, COP31 nedir, ne anlama geliyor ve hangi ülkeler katılıyor? Antalya'daki COP31 zirvesinde hangi konular görüşülecek? İşte COP31 2026 programı, etkinlik takvimi ve merak edilen ayrıntılar…
Küresel iklim mücadelesinin geleceğini şekillendirecek COP31 zirvesi, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, dünyanın dört bir yanından üst düzey temsilcileri bir araya getiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleşen organizasyona 196 ülke, Avrupa Birliği ve 6 kıtadan uluslararası heyetler katılıyor. Zirvede 95 ülkenin devlet ve hükümet liderleri ile 7 uluslararası kuruluşun temsilcileri de yer alırken, iklim kriziyle mücadelede atılacak yeni adımlar ve ülkelerin ortak hedefleri masaya yatırılıyor. Peki, COP31 ne demek, zirveye hangi ülkeler katılıyor ve toplantılarda neler ele alınacak? İşte Antalya'da düzenlenen COP31 2026 zirvesinin programı, tarihleri ve gündemine ilişkin tüm detaylar…
COP31 NEDİR, AÇILIMI NE?
COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında gerçekleştirilen 31. Taraflar Konferansı'nı ifade ediyor. İlk kez 1995 yılında düzenlenen ve her yıl farklı ülkelerin ev sahipliğinde yapılan bu toplantılar, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak kararların alındığı en önemli uluslararası platformlar arasında yer alıyor.
Ülkelerin iklim politikalarını değerlendirdiği, yeni hedefler belirlediği ve iş birliği imkanlarını görüştüğü zirvelerin 31'incisinde ise küresel iklim taahhütlerinin güçlendirilmesi ve mücadeleye yönelik daha kapsamlı adımlar atılması bekleniyor.
COP31'E HANGİ ÜLKELER VE KURULUŞLAR KATILIYOR?
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne 6 kıtadan üst düzey katılım bekleniyor. Organizasyona 95 ülkeden lider düzeyinde temsilcinin yanı sıra 7 uluslararası kuruluşın da katılacağı açıklandı. Zirvede 37 devlet başkanı, 35 hükümet başkanı, 8 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı, 2 veliaht prens, 1 prens, 1 meclis başkanı ve 4 özel temsilcinin yer alması öngörülüyor.
Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM), BM Genel Kurulu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da zirveye lider düzeyinde katılım sağlayacağını bildiren kuruluşlar arasında bulunuyor.
COP31’e lider düzeyinde katılım bildiren kuruluşlar şöyle:
Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi, Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu.
COP31 2026 PROGRAMI VE GÜN GÜN ETKİNLİK TAKVİMİ
Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde her gün farklı bir konu ele alınıyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji, tarım, sağlık, teknoloji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıkların görüşüleceği konferansta, dünya liderlerinin katılımıyla önemli toplantılar da gerçekleştiriliyor. COP31'in gün gün programı ise şöyle:
- 9 Kasım: Gıda güvenliği, tarım ve sağlık
- 10 Kasım: Enerji politikaları ve ulaşım
- 11 Kasım: Sıfır atık çalışmaları ve Liderler Zirvesi'nin ilk günü
- 12 Kasım: İklim değişikliğine dayanıklı kentler ve Liderler Zirvesi'nin ikinci günü
- 13 Kasım: İklim finansmanı ve uluslararası ticaret
- 14 Kasım: Çocuklar, gençler, eğitim ve beceri geliştirme
- 15 Kasım: Antalya'da sosyal ve kültürel etkinlikler
- 16 Kasım: Bilimsel çalışmalar, sanayi ve teknolojik gelişmeler
- 17 Kasım: Okyanuslar, denizler, doğal yaşam ve arazi kullanımı
- 18 Kasım: İnsani ve sosyal kalkınma
- 19 Kasım: İmece anlayışı ve iklim hedeflerinin uygulamaya geçirilmesi
- 20 Kasım: Son müzakereler, değerlendirmeler ve kapanış oturumu