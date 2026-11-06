Cuma hutbesi konusu ve tam metni 6 Kasım 2026: Bu hafta cuma hutbesinin konusu ne oldu?
6 Kasım 2026 Cuma günü camilerde okunacak haftanın cuma hutbesinin konusu gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde bu hafta ibadet konusu ele alınıyor. Bu mübarak günde camilere akın edecek olanlar, cuma namazı öncesinde okunacak hutbenin içeriğini ve tam metnini öğrenmek istiyor. Peki 6 Kasım 2026 cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Diyanet ile 6 Kasım 2026 cuma hutbesinin konusu ve tam metni...
Her hafta cuma namazı öncesinde Türkiye genelindeki camilerde okunan hutbeler, milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinde ibadet konusunu gündeme taşıdı. Hutbede ibadetin anlamı ve Müslüman hayatındaki önemine ilişkin mesajlar veriliyor. Cuma namazına gidecek vatandaşlar ise bu haftanın hutbe metnini araştırıyor. Peki Diyanet 6 Kasım Cuma hutbesi tam metni yayımlandı mı, hutbenin konusu nedir? İşte 6 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tam metni...
6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı “İBADET” olarak açıklandı. Hutbede ibadetlerin insanın yaratılış gayesi, imanının hayata yansıması ve Allah'a karşı şükrünün bir gereği olduğu vurgulanıyor.
Hutbede yalnızca namaz, oruç, zekât ve hac gibi temel ibadetlere değil, günlük hayatta yapılan iyiliklere de dikkat çekiliyor. Helal kazanç, dürüst alışveriş, aile ve komşularla ilgilenmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek de Allah'ın rızası gözetildiğinde ibadet kapsamında değerlendiriliyor.
6 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ
İBADET
Muhterem Müslümanlar!
Cenâb-ı Hakk’a olan bağlılığımızın en somut göstergesi ibadetlerimizdir. İbadetler; yaratılış gayemizdir, imanımızın hayata yansımasıdır. Rabbimizin bize sunduğu nimetlere karşı şükrümüzün gereği, O’nun sonsuz rahmetine ulaşma arzumuzdur. İhlasla eda ettiğimiz her ibadet; dilimizin zikirle buluşmasına, hayatımızın mutlulukla dolmasına vesiledir.
Aziz Müminler!
Rabbimizin farz kıldığı, şekli ve vakti belli ibadetler, dinimizin direği ve kulluğumuzun özüdür. Namaz bizleri; hayâsızlıktan ve kötülükten uzak tutar, günahlardan temizler, gönlümüzü huzura erdirir. Oruç; takvayı, sabrı, muhtacın derdiyle dertlenmeyi bizlere öğretir. Zekât, malımızı ve servetimizi maddi ve manevi kirlerden arındırırken bizleri de cimrilik hastalığından korur. Hac ise kötü sözlerden, kavgadan ve öfkeden uzak kalmayı, bütün insanların Allah katında bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu bizlere hatırlatır.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah’ın rızasını gözeterek yaptığımız her iyilik ve her hayırlı iş aynı zamanda bir ibadettir. Nitekim kendimizin ve ailemizin rızkını helal yollardan kazanmak, alışverişte dürüst olmak, çalışıp üretmek ibadettir. Ailemiz, akrabamız ve komşularımızla bağımızı güçlü tutmak, onlarla ilgilenmek, onların sevinçlerini ve kederlerini paylaşmak ibadettir. Engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin eğitimine destek olmak, geçim sıkıntısı çeken bir komşumuzun yardımına koşmak ibadettir. Rahmet Elçisi (s.a.s)’in, “Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımcısıdır” muştusuna nail olabilmek ne büyük saadettir.
Değerli Müminler!
Yeri geldiğinde yüzümüzde beliren bir tebessüm, yeri geldiğinde insanlara eziyet veren engelleri kaldırmak, yeri geldiğinde ise mazlum ve mağdurlara el uzatmak bir sadakadır ve her sadaka bir ibadettir. Kimi zaman bir hastaya kan vererek can olmak, kimi zaman da çaresizce bekleyen bir kardeşimiz için dini ve tıbbi hassasiyetleri dikkate alarak organ bağışında bulunmak bir iyiliktir ve her iyilik bir ibadettir. Ayet-i kerime gayet açıktır: “…Kim, bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…”
Aziz Kardeşlerim!
Ömrümüz kısa, dünya geçici, ahiret hayatı ise haktır, gerçektir ve ebedidir. Gün gelir; nefesimiz biter, adımlarımız durur, dünyaya ait olan ne varsa geride bırakır gideriz. Evet, Değerli Kardeşlerim! Asıl mesele, dünyada ne kadar kaldığımız değil, Allah’a olan kulluğumuz ve O’nun rızası için yaptığımız iyiliklerimizdir. Asıl mesele, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “…Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır” tavsiyesine uyarak ömrümüzü ibadete çevirebilmektir.
Hutbemizi, Nahl sûresi doksan yedinci ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “Erkek ya da kadın, kim mümin olarak salih amel işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz