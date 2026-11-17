DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

İki takım, Uluslar Ligi grup aşamasında daha önce 24 Eylül 2026 tarihinde karşı karşıya geldi. Norveç, sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Son maçlarda ise Danimarka, 14 Kasım’da Portekiz’i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Norveç de aynı gün Galler’i 3-1 yenerek moral kazandı. İki ekip de son hafta mücadelesine galibiyet serisini sürdürme hedefiyle çıkacak.