Danimarka - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Danimarka - Norveç maçı canlı izle
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftası, Danimarka ile Norveç arasındaki İskandinav derbisine sahne oluyor. Danimarka, sahasında oynayacağı mücadelede taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Norveç ise güçlü hücum hattıyla deplasmanda kazanarak grup aşamasını avantajlı tamamlamak istiyor. Erling Haaland başta olmak üzere yıldız futbolcuların performansı, karşılaşmanın merak edilen noktaları arasında bulunuyor. Peki, Danimarka-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Uluslar Ligi Danimarka - Norveç maçı canlı izle ekranı...
2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, son hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Danimarka, A Ligi’ndeki grup mücadelesinde Norveç’i Kopenhag’da konuk edecek. İki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken alınacak sonuç grup sıralamasında belirleyici olacak. Peki, Danimarka - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Danimarka - Norveç maçı izle sayfası...
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Danimarka - Norveç maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 22.45'te oynanacak.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka-Norveç karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanacak.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE
Danimarka-Norveç maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşların televizyon kanalları ve resmî dijital platformları üzerinden takip edebilecek. Yayın erişimi ve platform seçenekleri için A Haber güncel yayın bilgileri kontrol edilebilir.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
İki takım, Uluslar Ligi grup aşamasında daha önce 24 Eylül 2026 tarihinde karşı karşıya geldi. Norveç, sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
Son maçlarda ise Danimarka, 14 Kasım’da Portekiz’i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Norveç de aynı gün Galler’i 3-1 yenerek moral kazandı. İki ekip de son hafta mücadelesine galibiyet serisini sürdürme hedefiyle çıkacak.
DANİMARKA-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Danimarka: Hermansen; Kristensen, Andersen, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard, Skov Olsen; Hojlund
Norveç: Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Nusa; Haaland