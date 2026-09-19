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        Haberler Bilgi Deprem mi oldu son dakika 19 Eylül Cumartesi - Bugün: AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Elazığ ve İzmir güne depremle uyandı!

        Deprem mi oldu son dakika 19 Eylül Cumartesi - Bugün: AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Elazığ ve İzmir güne depremle uyandı!

        Son depremler Kandilli ve AFAD güncel listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak 07.31'de İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde ve saat 07.54'te Elazığ Keban'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 19 Eylül Cumartesi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Son depremler 19 Eylül AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak 07.31'de İzmir açıklarında 3.1 büyüklüğünde ve saat 07.54'te Elazığ Keban'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 19 Eylül tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tarih(TS)</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Enlem</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Boylam</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Derinlik</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tip</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Büyüklük</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Yer</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">EventID</span></span></span>
        19-09-2026 07:54:34 38.3942 38.8712 15.21 ML 3.0 Karakaya Barajı - [02.96 km] Sivrice (Elazığ) 729038
        19-09-2026 07:35:12 38.7925 26.817 10.23 ML 3.1 Ege Denizi - [05.25 km] Foça (İzmir) 729037
        19-09-2026 07:34:59 38.7938 26.846 11.96 ML 2.9 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.21 km] Foça (İzmir) 729036
        19-09-2026 06:44:24 35.9438 35.8253 11.8 ML 2.0 Akdeniz - [10.51 km] Yayladağı (Hatay) 729034
        19-09-2026 06:11:02 38.7878 33.1462 22.75 ML 2.3 Tuz Gölü - [10.12 km] Cihanbeyli (Konya) 729033
        19-09-2026 05:49:44 37.9088 27.1193 9.06 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.89 km] Menderes (İzmir) 729032
        19-09-2026 05:07:30 39.0533 27.4805 6.96 ML 1.0 Kınık (İzmir) 729031
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        #Deprem
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Kandilli
        #AFAD
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